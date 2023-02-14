"Селезнев пропустил лучшую вечеринку". Защитник Миная - о подробностях драки с россиянами

Защитник "Миная" Дмитрий Немчанинов рассказал о драке с футболистами российского "Шинника", которая произошла в отеле на сборе в Турции.

– Дмитрий, наверное, телефон у вас красный от звонков.

– И не говорите. Сейчас пишут и звонят куча людей, даже с пропагандистского "Матч ТВ" писали. Бывшие игроки "Миная" тоже звонят и говорят, что также хотели быть с нами, и дать русским пи**ы.

– В Украине игроки ФК "Минай" сейчас герои, избили россиян. Рассказывайте, как все было?

– Не хотелось заниматься таким геройством, но пришлось. Наши ребята были в туалете, а какой-то пьяный футболист из "Шинника" там нарыгал и начал что-то рассказывать уборщице. Она ему отвечала на турецком, а он такой: "Говори по-русски, я тебя не понимаю". Наши ребята ему говорят: "Не понимаешь? Сейчас мы тебе объясним тогда по-русски". И ударили его. Он реально вел себя по-свински с той женщиной.

Потом он со своей командой спустился к нам в холл, начали что-то объяснять. Обратного пути уже не было. У нас появился маленький шанс, и мы им воспользовались – наваляли россиянам.

Читайте также В сети появилось ВИДЕО драки между игроками Миная и Шинника

– Из игроков "Миная" никто не получил травмы в драке?

– Слава Богу нет, у нас все живы-здоровы. Это у русских есть травмы. Их там и зашивали, и ребра у некоторых сломаны.

– Кто был самым активным бойцом "Миная"?

– Все были активными, такого не было, чтобы кто-то не участвовал.

– Селезнева еще вам не хватало с его-то боксерскими навыками.

– Да, он пропустил лучшую вечеринку.

– Как "Шинник" вообще оказался в вашем отеле?

– Никто не знает. Говорят, что их подселили из-за землетрясения в Турции, потому что других мест не было. Хотя, когда мы заселялись, то нашим условием было, чтобы русских в гостинице не было.

Прикол в том, что, когда мы только приехали в Аланию, "Шинник" тоже был там, но на следующий день успел уехать. Получается, мы с ними второй раз пересеклись.

– Их уже выселили из отеля?

– Да, их выселили, но нас сейчас тоже выселяют. У турков такая солидарность, что якобы мы были агрессивные, поэтому они выселяют две команды.

– С полицией проблем не было?

– Нет, все нормально, - рассказал Немчанинов.