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"Селя, ты научил ребят боксу?", - Зозуля высказался о драке Миная с Шинником
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фото - ФК Минай
Известный украинский форвард Роман Зозуля прокомментировал нашумевшую драку в гостинице в Турции
"Селя, ты научил ребят боксу?" – написал Зозуля в Инстаграм?
Напомним, что Селезнев формально остается игроком "Миная", но на сборы в Турцию с командой не полетел. Также Евгений ранее в своих соцсетях любил выкладывать видео со своих занятий боксом.
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Источник:Instagram
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