"Селя, ты научил ребят боксу?", - Зозуля высказался о драке Миная с Шинником

Известный украинский форвард Роман Зозуля прокомментировал нашумевшую драку в гостинице в Турции между игроками "Миная" и российского "Шинника".

"Селя, ты научил ребят боксу?" – написал Зозуля в Инстаграм?

Напомним, что Селезнев формально остается игроком "Миная", но на сборы в Турцию с командой не полетел. Также Евгений ранее в своих соцсетях любил выкладывать видео со своих занятий боксом.