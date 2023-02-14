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"Селя, ты научил ребят боксу?", - Зозуля высказался о драке Миная с Шинником

Премьер-лига
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"Селя, ты научил ребят боксу?", - Зозуля высказался о драке Миная с Шинником

фото - ФК Минай

Новина українською

Известный украинский форвард Роман Зозуля прокомментировал нашумевшую драку в гостинице в Турции между игроками "Миная" и российского "Шинника".

"Селя, ты научил ребят боксу?" – написал Зозуля в Инстаграм?

Напомним, что Селезнев формально остается игроком "Миная", но на сборы в Турцию с командой не полетел. Также Евгений ранее в своих соцсетях любил выкладывать видео со своих занятий боксом.

Читайте такжеВ сети появилось ВИДЕО драки между игроками Миная и Шинника
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В статье: Роман Зозуля Евгений Селезнев Шинник (Ярославль) ФК Минай
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