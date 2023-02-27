Динамо хотело подписать трех игроков Руха, чтобы в дальнейшем выплатить 50% с возможной продажи

Украинский журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию, что "Динамо" хотело подписать трех игроков " Руха ".

Речь идет о Марке Сапуге и еще двух неназванных футболистах (ранее Была информация, что это Виталий Роман и Богдан Слюбик или Денис Слюсар).

Впрочем, по данным источника, у киевлян был свой вариант перехода игроков.

Киевляне хотели взять их сейчас, заиграть их, а затем разделить с "Рухом" вырученные средства из трансфера.

Львовский клуб такое предложение не устроило, "Рух" хочет получить деньги от полноценного трансфера сразу.

Интересно, что не так давно СМИ писали о том, что Сапугой интересовался "Шахтер", подыскивая потенциальную замену Тарасу Степаненко, но тогда львовский клуб запросил за молодого игрока 6 млн евро.