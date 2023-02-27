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Динамо хотело подписать трех игроков Руха, чтобы в дальнейшем выплатить 50% с возможной продажи

Премьер-лига
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Такой вариант Рух не устроил

Динамо хотело подписать трех игроков Руха, чтобы в дальнейшем выплатить 50% с возможной продажи

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию, что "Динамо" хотело подписать трех игроков "Руха".

Речь идет о Марке Сапуге и еще двух неназванных футболистах (ранее Была информация, что это Виталий Роман и Богдан Слюбик или Денис Слюсар).

Впрочем, по данным источника, у киевлян был свой вариант перехода игроков.

Киевляне хотели взять их сейчас, заиграть их, а затем разделить с "Рухом" вырученные средства из трансфера.

Львовский клуб такое предложение не устроило, "Рух" хочет получить деньги от полноценного трансфера сразу.

Интересно, что не так давно СМИ писали о том, что Сапугой интересовался "Шахтер", подыскивая потенциальную замену Тарасу Степаненко, но тогда львовский клуб запросил за молодого игрока 6 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов) Марко Сапуга
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
27.02.2023 в 23:04
Интересно.С одной стороны Рух рискует остаться ни с чем. С другой есть шанс, что в УЛЧ выстрелят.Но ИМХО с тем же Сычем Рух уже прогадал. В Кортрейке он много в стоимости не наберёт. А стареют все, да и мимо УЛЧ пролетел.
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