Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо хотело подписать трех игроков Руха, чтобы в дальнейшем выплатить 50% с возможной продажи
Такой вариант Рух не устроил
Фото: fcdynamo.com
Украинский журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию, что "Динамо" хотело подписать трех игроков "
Речь идет о Марке Сапуге и еще двух неназванных футболистах (ранее Была информация, что это Виталий Роман и Богдан Слюбик или Денис Слюсар).
Впрочем, по данным источника, у киевлян был свой вариант перехода игроков.
Киевляне хотели взять их сейчас, заиграть их, а затем разделить с "Рухом" вырученные средства из трансфера.
Львовский клуб такое предложение не устроило, "Рух" хочет получить деньги от полноценного трансфера сразу.
Интересно, что не так давно СМИ писали о том, что Сапугой интересовался "Шахтер", подыскивая потенциальную замену Тарасу Степаненко, но тогда львовский клуб запросил за молодого игрока 6 млн евро.
Популярное сейчас
- Зинченко превосходит Лужного, Испания восхищается Цыганковым. Влог Роберто Моралеса
- Александрия анонсировала подписание форварда Шахтера
- Защитник Динамо: До сих пор приглашают в сборную Сирии, но я отказываюсь
- "Потом он у туалета полежал". Защитник Львова снял флаг РФ, висевший возле гостиницы в Турции
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО