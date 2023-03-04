Ковалец: Динамо всегда есть и будет Динамо. Это гранд европейского футбола

Сергей Ковалец прокомментировал победу над киевским "Динамо" в своем дебютном поединке на посту главного тренера "Ингульца".

– Игра оставила хорошие эмоции. Мы играли против команды, которая является грандом украинского и европейского футбола. Мы все понимаем, что можем играть благодаря Вооруженным Силам Украины. Одержать победу в таком матче, безусловно, приятно. Сделали подарок нашему президенту Александру Григорьевичу, у которого 6 числа будет День рождения. Только что он поблагодарил команду, сказал, что это хороший подарок.

Игра была насыщенной, обе команды проделали большой объем беговой работы. Возможно, не все удалось с точки зрения качества игры, но для нас сейчас важен прежде всего результат, и мы его добились.

– Когда вы лично почувствовали, что с сегодняшним "Динамо" можно зацепиться за очки?

– "Динамо" всегда есть и будет "Динамо". По всему миру знают этот клуб. У каждой команды есть как хорошие времена, так и не очень удачные. Это команда, представляющая нашу страну на европейской арене, проведшая много благотворительных матчей. Наша сегодняшняя победа только может казаться легкой. На самом деле "Динамо" хорошо играло. Но мы отлично защищались и выбегали в атаку.

- В сезонах 2010 вы дважды победили "Шахтер", став первым тренером, победившим "Шахтер" на "Донбасс-Арене". В футболе есть понятие "неудобный соперник". Может, вы неудобный тренер для Луческу?

- Мы сегодня поздоровались с Мирчей Луческу перед матчем, я поблагодарил его за то, что он поддерживает нашу страну во время войны и воспитывает очень много молодых игроков. Давайте вспомним, что Цыганков и Забарный – главные игроки "Динамо" – перешли в европейские клубы. Его нужно за это поблагодарить. То, что он делает, вызывает уважение. А удобен или нет – просто так вышло.

– Ночь перед дебютными матчами бывает для тренеров бессонной. Возможно, вам что-нибудь приснилось сегодня ночью?

– Сегодня спал удивительно спокойно. Мы приехали в Киев накануне вечером.

– Тогда желаем вам побольше таких снов!

– Желаю спокойных снов всем нам с вами. За это, пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины! Слава Героям! Слава Украинской нации! И капут российской федерации!