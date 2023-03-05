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Михайличенко: В первом тайме забили четыре гола, и игра фактически была сделана

Премьер-лига
(1 голосов)

Богдан подвел итоги матча с "Металлистом 1925"

Михайличенко: В первом тайме забили четыре гола, и игра фактически была сделана

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Михайличенко прокомментировал разгромную победу над "Металлистом 1925" в 16-м туре УПЛ.

– Что поспособствовало разгромной победе сегодня: хороший разбор соперника, быстрый первый гол или что-нибудь другое?

– Думаю, ранний гол, потому что очень важно забивать первыми и быстро: сразу меняется вся игра – соперник теряет уверенность, а нам легче играть. Так что быстрый гол помог нам сделать счет 7:0.

– На 13-й минуте ты отличился голом, причем соперники накрывали твою левую ногу, а ты забил правой. Ожидал ли сам от себя такого?

– Прошла хорошая комбинация: отдал Траоре, он отыграл в стенку, а я одним касанием обработал мяч и забил.

– Чувствовали ли сегодня свое полное преимущество?

– Да, ведь еще в первом тайме забили четыре гола, и игра фактически была сделана.

– Впереди – первая встреча с "Фейенордом", которую ты, к сожалению, пропускаешь. Трудно отдавать себе отчет, что в таком важном матче не можешь помочь команде?

– Считаю, есть много футболистов, поэтому это не будет такой большой проблемой – ребята выйдут, ничего не изменится в игре.

– Что скажешь о будущем сопернике в Лиге Европы?

– "Фейеноорд" – это хорошая команда. Увидим, что будет в первой игре в Варшаве.

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В статье: Шахтер (Донецк) Богдан Михайличенко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК "Шахтер"

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