Срна: У Матвиенко было серьезное предложение из Англии, но мы его не отпустили

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал подписание нового контракта с клубом 26-летнего защитника Николая Матвиенко.

"У Матвиенко было серьезное предложение из Англии, но мы его не отпустили: во-первых, считаем, что он стоит больше, а во-вторых, он лидер "Шахтера" и сборной Украины, он – будущее нашего клуба и национальной команды.

Поэтому мы будем уважать каждое предложение, поступающее в отношении футболиста, и будем рассматривать либо трансфер игрока, либо подписание нового контракта. Возможно, в будущем поступит лучшее предложение и он окажется в одном из топ-чемпионатов Европы, а сегодня Николай Матвиенко многое дает "Шахтеру", ведет себя очень профессионально.

Он является примером для молодых футболистов: за все годы выступлений в клубе у него нет ни одного изъятия. И этот контракт награда ему как футболисту, как человеку, как профессионалу", - сказал Срна.