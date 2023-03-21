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Срна: У Матвиенко было серьезное предложение из Англии, но мы его не отпустили

Премьер-лига
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Спортивный директор Шахтера - о новом контракте защитника

Срна: У Матвиенко было серьезное предложение из Англии, но мы его не отпустили

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал подписание нового контракта с клубом 26-летнего защитника Николая Матвиенко.

"У Матвиенко было серьезное предложение из Англии, но мы его не отпустили: во-первых, считаем, что он стоит больше, а во-вторых, он лидер "Шахтера" и сборной Украины, он – будущее нашего клуба и национальной команды.

Поэтому мы будем уважать каждое предложение, поступающее в отношении футболиста, и будем рассматривать либо трансфер игрока, либо подписание нового контракта. Возможно, в будущем поступит лучшее предложение и он окажется в одном из топ-чемпионатов Европы, а сегодня Николай Матвиенко многое дает "Шахтеру", ведет себя очень профессионально.

Он является примером для молодых футболистов: за все годы выступлений в клубе у него нет ни одного изъятия. И этот контракт награда ему как футболисту, как человеку, как профессионалу", - сказал Срна.

Отметим, что новое соглашение сторон рассчитано на 5 лет.

СМИ ранее писали, что в январе этого года английский "Брайтон" предлагал за Матвиенко 16 миллионов евро, однако "Шахтер" такое предложение не устроило.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
ФК Шахтар

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