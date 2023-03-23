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Экс-форвард Рапида: После того, как я забил Днепру два гола, украинцы сделали предложение в 3 млн евро

Премьер-лига
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В свое время Овидиу Херя поиграл и за сборную Румынии

Экс-форвард Рапида: После того, как я забил Днепру два гола, украинцы сделали предложение в 3 млн евро

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-форвард сборной Румынии (2 матча, 1 гол) Овидиу Херя вспомнил, как при тренерстве Хуанде Рамоса "Днепр" предлагал за игрока 3 млн евро.

"У меня были очень хорошие предложения, от которых руководство "Рапида" отказалось! В какой-то момент у нас была товарищеская встреча с "Днепром", тренером которого тогда был Хуанде Рамос. Перед игрой мне сказали, что за мной будут пристально следить.

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Шумудикэ (экс-наставник "Рапида" - прим. ред.) выпустил меня на поле после перерыва, когда счет был 1:0 в пользу "Днепра". Я вышел и забил два гола. Сразу после матча украинцы пришли с предложением на 3 миллиона евро, но "Рапид" попросил еще денег, а также больше комиссионных. Вот так трансфер провалился..." - сказал Херя.

Напомним, что Херя в сентябре минувшего года завершил карьеру, сейчас ему 37 лет и он работает в тренерском штабе "Конкордии".

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В статье: Днепр
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Источник:
Gazeta Sporturilor

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