Шахтер одержал победу в спарринге с аматорами

В понедельник, 27 марта, донецкий "Шахтер" провел контрольный матч против аматорской "Юности" из Львовской области. Игра завершилась в пользу команды Игора Йовичевича со счетом 3:0. Поединок был сыгран в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича.

Игра состояла из двух таймов по 30 минут. В составе дончан забили Келси, Борячук и Петряк.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля "Шахтер" сыграет на выезде с "Черноморцем" в 19-м туре УПЛ.

Товарищеский матч

"Юность" (Львовская область) - "Шахтер" 0:3

Голы: Келси, Борячук, Петряк