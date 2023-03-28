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Шахтер одержал победу в спарринге с аматорами

Премьер-лига
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Горняки забили три безответных мяча

Шахтер одержал победу в спарринге с аматорами

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В понедельник, 27 марта, донецкий "Шахтер" провел контрольный матч против аматорской "Юности" из Львовской области. Игра завершилась в пользу команды Игора Йовичевича со счетом 3:0. Поединок был сыгран в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича.

Игра состояла из двух таймов по 30 минут. В составе дончан забили Келси, Борячук и Петряк.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля "Шахтер" сыграет на выезде с "Черноморцем" в 19-м туре УПЛ.

Товарищеский матч
"Юность" (Львовская область) - "Шахтер" 0:3
Голы: Келси, Борячук, Петряк

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В статье: Шахтер (Донецк)
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