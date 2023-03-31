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Тренер Руха: Динамо и Шахтеру интересны наши молодые игроки, но официальных предложений не было
Рух не спешит продавать свою перспективную молодежь
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
Новый наставник "
— Как украинские гранды относятся к молодым талантам "Руха"?
– Думаю, что ими интересуются. Но сейчас нет официальных предложений. Мы хотим, чтобы наши футболисты остались в команде, они помогут создать конкурентоспособную атмосферу, в которой игроки получат развитие.
— Что может предложить "Рух", чтобы футболист отказал "Динамо" и "Шахтеру"?
— У нас есть хорошие условия для тренировок молодых футболистов, а для них это важно. Наш клуб делает ставку на молодых, потому они понимают, что у нас получат больше игрового времени. В этом возрасте нужно играть, это поможет в росте.
Мы находимся во Львове, совсем недалеко от Европы. У нас есть контакты с зарубежными клубами и скаутами, которые будут наблюдать наших игроков. Футболисту нужно вырасти, а потом куда-нибудь переходить, не надо спешить.
— Была информация, что "Динамо" обратило внимание на Сапугу, Романа и Слюсара. По ним были официальные предложения?
— Я не слышал, что гранды делали официальные предложения, но то, что интересуются, это однозначно.
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