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Тренер Руха: Динамо и Шахтеру интересны наши молодые игроки, но официальных предложений не было

Премьер-лига
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Рух не спешит продавать свою перспективную молодежь

Тренер Руха: Динамо и Шахтеру интересны наши молодые игроки, но официальных предложений не было

Фото: ФК Рух / Автор невідомий

Новина українською

Новый наставник "Руха" Виталий Пономарев рассказал о том, что два украинских гранда - "Динамо" и "Шахтер", следят за молодыми игроками львовской команды.

— Как украинские гранды относятся к молодым талантам "Руха"?

– Думаю, что ими интересуются. Но сейчас нет официальных предложений. Мы хотим, чтобы наши футболисты остались в команде, они помогут создать конкурентоспособную атмосферу, в которой игроки получат развитие.

— Что может предложить "Рух", чтобы футболист отказал "Динамо" и "Шахтеру"?

— У нас есть хорошие условия для тренировок молодых футболистов, а для них это важно. Наш клуб делает ставку на молодых, потому они понимают, что у нас получат больше игрового времени. В этом возрасте нужно играть, это поможет в росте.

Мы находимся во Львове, совсем недалеко от Европы. У нас есть контакты с зарубежными клубами и скаутами, которые будут наблюдать наших игроков. Футболисту нужно вырасти, а потом куда-нибудь переходить, не надо спешить.

— Была информация, что "Динамо" обратило внимание на Сапугу, Романа и Слюсара. По ним были официальные предложения?

— Я не слышал, что гранды делали официальные предложения, но то, что интересуются, это однозначно.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Виталий Пономарев
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