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Ротань: Было много борьбы, но наша команда очень хорошо справилась с этим
Коуч "Александрии" о победе над командной Скрипника
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал
"Это была очень тяжелая игра. Много борьбы, много игры один в один. Однако мы на это настраивались, хорошо изучили команду соперника. У "Ворсклы" достаточно хороших игроков.
Что касается игры, то самоотдача игроков была на очень высоком уровне. Были определенные ошибки. Но я считаю, что сегодня матч был эмоционален. Было много борьбы, которую нужно было выиграть. Наша команда очень хорошо справилась с этим", – рассказал Руслан Ротань.
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