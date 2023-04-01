Ротань: Было много борьбы, но наша команда очень хорошо справилась с этим

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу над полтавской "Ворсклой" в рамках 19-го тура чемпионата Украины.

"Это была очень тяжелая игра. Много борьбы, много игры один в один. Однако мы на это настраивались, хорошо изучили команду соперника. У "Ворсклы" достаточно хороших игроков.

Что касается игры, то самоотдача игроков была на очень высоком уровне. Были определенные ошибки. Но я считаю, что сегодня матч был эмоционален. Было много борьбы, которую нужно было выиграть. Наша команда очень хорошо справилась с этим", – рассказал Руслан Ротань.