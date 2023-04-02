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В старте Динамо на матч против Львова выйдут два легионера
Также будет несколько представителей молодежной команды
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В рамках 19-го тура УПЛ "Львов" сыграет против "Динамо". Стал известен стартовый состав киевлян на этот матч.
"Динамо": Нещерет Руслан – Караваев Александр, Попов Денис, Дячук Максим, Дубинчак Владислав – Сидорчук Сергей, Шепелев Владимир – Бенито, Джастин Лонвейк, Антон Царенко – Владислав Ванат.
Бенито второй раз за последние три матча появится в основе. В предыдущем туре против "Зари" он не попал в заявку, а против "Днепра-1" сыграл 58 минут. Для Царенко этот поединок будет вторым с первых минут.
"Львов" и "Динамо" начнут в 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
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