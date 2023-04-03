Волошин: Смогли показать показать хороший и качественный футбол против Львова

Полузащитник "Динамо" Назар Волошин прокомментировал выездную победу над "Львовом" (2:0) в матче 19-го тура УПЛ.

– Какие впечатления у вас остались после игры с ФК "Львов"? Что получалось, а что нет?

– Впечатления после матча остались хорошие, положительные, потому что мы победили и завоевали три очка. А по поводу того, что у нас не вышло, скажут тренеры.

– Обычно матчи после паузы, связанной с поединками сборных команд, даются с трудом, тем важнее было одержать победу?

– Да, было немного тяжело, но мы смогли перестроиться и показать хороший, качественный футбол. Мы должны постоянно побеждать и получать больше очков независимо от обстоятельств.

– Не успокаивал ли тот факт, что соперник находился на последней строчке в турнирной таблице? Не думали ли о том, что победу одержите легко?

– Нет, мы не смотрим перед матчем, кто из соперников на каком месте находится. Каждая команда в УПЛ сражается и тоже хочет побеждать. Потому все наши соперники всегда мотивированы, особенно на матче против "Динамо".

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– "Динамо" создало много опасных моментов в течение матча, и казалось, что счет должен быть больше. Два забитых мяча не в полной мере отражают ваше преимущество на поле?

– Да, действительно, у нас было много моментов, но я думаю, неважно сколько мы забили голов – главное, что победили, это самое важное. Как говорится, достаточно забить на один мяч больше, чем соперник.

– Мирча Луческу на пресс-конференции отметил тяжелое поле, не было ли решение провести поединок на стадионе СКИФ попыткой соперника нивелировать преимущество "Динамо" в технике и комбинационной игре?

– Да, поле, действительно, было не в очень хорошем состоянии, но не буду оригинальным, сказав, что оно одинаково тяжело и для нас и для соперника, - сказал Волошин.