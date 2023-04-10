В стране невыученных уроков, или "Ставте вподобайку!". Акценты зрителя на играх 20-го тура УПЛ

Добровольная каторга, на которую обрек себя автор, продолжается. Не то, чтобы я жаловался – просто грустно наблюдать за тем, как чемпионат страны "сдувается" на глазах. А искусственно взбадривать себя и других, выдавая желаемое за действительное, не обучен.

Что поделаешь, есть объективные причины этого уныния, и они известны всем. То, что футбол в Украине жив – само по себе огромное достижение. Нужно не забывать об этом ни на минуту, и вместо огульной критики сопереживать нашим командам. Иначе вы лишний на этом празднике жизни. Больше похожем на утренник в детском саду.

Большинство матчей изобилует банальным техническим браком. Большинство голов, так или иначе, сопряжены с элементарными ошибками соперников. К слову, голов тоже стало меньше: в этом туре их число едва перевалило за два мяча за игру, в среднем. Причем в одной встрече было забито сразу семь, а в остальных семи – десять.

Создается ощущение засилья футбольных "двоечников". Мой школьный учитель физики по прозвищу Барбаросса в таких случаях торжественно изрекал: "Красную рубашку – и в страну дураков!" Я не буду столь категоричен, мне вспомнился мультик из того же детства: "В стране невыученных уроков". И, как пел Макаревич, что увижу – о том спою.

Шахтер – Металлист 1:0

Днепр-1 – Львов 5:2

Кривбасс – Заря 1:0

Динамо – Минай 2:0

Александрия – Черноморец 1:1

Колос – Металлист 1925 3:0

Ворскла – Ингулец 1:0

Рух – Верес 0:0

Зрелищность. Парадокс, но если говорить о количестве созданных угроз воротам, то формально все у нас обстоит благополучно. В этом смысле, вполне смотрибельной была половина поединков.

Излишне будет уточнять, какой именно из них стал самым зрелищным. Следующим назвал бы матч в Александрии, затем – игру "Шахтера" с "Металлистом", и замкнет квартет встреча на стадионе "Динамо". Впрочем, разница между последними тремя поединками в количестве опасных моментов минимальна.

Остальные матчи были примерно одного среднего уровня. Лишь методом исключения я бы назвал менее смотрибельной игру в Полтаве. И вот, казалось бы, чего скучать? Но отчего-то и зевалось, и ко сну клонило, и осадочек остался. Наверное, потому что чаще всего нас развлекали детскими анекдотами – за счет нелепых провалов обороны.

Интрига. В трех случаях занавес падал еще до перерыва. Считаю, что киевлянин Царенко похоронил "Минай", уже открыв счет на 35-й минуте. Видимо все-таки тогда же можно было выбрасывать белый флаг "Металлисту 1925" в Ковалевке – когда Ориховский сделал дубль. С оглядкой на итоговый счет, судьбоносным во встрече "со "Львовом" стал третий гол днепрян, забитый Гуцуляком "в раздевалку".

"Ворскле" пришлось повозиться немного больше, решив игру в свою пользу через четыре минуты после перерыва. Гол Кравца стал единственным, но для "Ингульца" он выглядел непреодолимым барьером.

Теперь об интересном. Когут в последний раз спас "Верес" от поражения во Львове на 82-й минуте, после удара Климчука. В оставшихся трех поединках результат мог измениться уже в компенсированное время.

Луганчанин Бражко промахнулся по воротам "Кривбасса" на второй "лишней" минуте, александриец Цуриков не попал в рамку ворот "Черноморца" на третьей, а на четвертой Трубин едва не подарил "Металлисту" ничью – но Прядун не сумел оценить этот благородный жест по достоинству.

Логика. Три самых закономерных счета тура выглядят так: победа в один мяч "Ворсклы" над "Ингульцом", в два – "Динамо" над "Минаем", и в три – "Днепра-1" надо "Львовом".

"Колос" мог бы забить и меньше "Металлисту 1925", тогда как "Шахтер" - другому "Металлисту" - больше.

"Заря" не заслуживала поражения в Кривом Роге. "Рух" пожалуй, что по игре был ближе к победе, чем "Верес" к ничьей. И "Александрия" совершенно точно "наиграла" на победу над "Черноморцем". С одной существенной оговоркой: во втором тайме – играя в большинстве.

Судейство. У меня возникло всего два вопроса к коллеге-консультанту Юстасу.

"Шахтер" – "Металлист" (рефери – Шандор). 28-я минута, при 0:0 – предупреждение вместо удаления Степаненко: "Я бы сказал, что было 60 на 40 в пользу красной карточки".

"Колос" - "Металлист 1925" (рефери – Блавацкий). 14-я минута, при 1:0 – не назначенный 11-метровый в ворота хозяев поля за фол Гончаренко на Чируке: "Пенальти без вопросов".

В обоих случаях судейские решения повлияли на дальнейший ход игры. Напомню, что и в прошлом туре от капризов Фемиды пострадали именно обе харьковские команды. Таким образом, мы уже имеем двойное совпадение подряд. И, как минимум, это становится любопытным…

Везение. Так, чтобы это отразилось на результате, не фартило никому. Но по факту дико везло тому же "Металлисту".

5-я минута – Ермолов отбивает в стойку своих ворот мяч после удара Сикана. 45-я – Гочолейшвили сотрясает ударом перекладину, после чего мяч рикошетом от Мизюка приходит к вратарю. 73-я, уже при 0:1 – Ермолов парирует удар Траоре, переведя мяч в перекладину. И все же Фортуна не сумела перебить козырную карту Фемиды.

Понемногу в туре везло "Львову", "Минаю" и "Металлисту 1925". Что характерно, никому из них это также не помогло избежать поражения.

Личности. Именно страж ворот "Металлиста" Ермолов видится мне ярчайшей фигурой тура – шесть взрослых сэйвов.

Всю лучшую тройку полевых игроков составил бы из днепрян, в следующем порядке: Пихаленок – Довбик – Гуцуляк. После них назвал бы Мякушко из "Колоса" и киевлянина Ваната.

Отдельно отметил бы Ориховского ("Колос") – за эффективность. Из вратарей заслуживает упоминания также Клищук ("Кривбасс"). Из вышедших на замену более всех запомнился Топалов ("Шахтер").

Симпатии. По стремлению и умению играть в футбол в этом туре "Днепр-1" был действительно вне конкуренции – чертова дюжина моментов у ворот соперника, с десяток из которых я бы отнес к острым.

Следующей идет "Александрия", но 80% своей остроты она создала лишь после того, как соперник на целый тайм оказался в меньшинстве. Третьим будет "Шахтер", следующим – "Динамо", а кроме них зачет поставил бы "Ворскле" и "Колосу".

Хуже всех, на мой вкус, смотрелся "Ингулец" - ни одного мало-мальского шанса в атаке. "Черноморец" с его уникальным голевым моментом реабилитирует то, что он его реализовал и затем выстрадал ничью в меньшинстве на поле фаворита матча. По полтора жалких момента у обоих "Металлистов".

А завершат этот список "Минай" и "Львов" (хоть последний и использовал оба своих голевых шанса).

Таблица. Неудача "Зари" привела к тому, что дуэт лидеров ушел в отрыв, в то время как "Динамо" вплотную подтянулось к третьему месту.

"Александрия" вновь перешла на бег трусцой, что позволило несколько приблизиться к ней "Кривбассу" с "Колосом". Впрочем, о серьезной угрозе позициям команды Ротаня, замыкающей "зону Европы", пока речь не идет.

Поражение "Металлиста 1925" сделало его досягаемым из зоны плей-офф с Первой лигой.

"Рух" и "Металлист" вновь поменялись временным статусом: в зону вылета опять опустился фарм-клуб "Днепра-1".

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 19 14 4 1 48-14 +34 46 2 СК Днепр-1 19 14 3 2 42-15 +27 45 3 Заря 20 12 4 4 42-26 +16 40 4 Динамо 20 12 3 5 29-16 +13 39 5 ФК Александрия 19 8 8 3 33-26 +7 32 6 Кривбасс 20 8 4 8 17-22 -5 28 7 Колос 20 7 6 7 18-20 -2 27 8 Ворскла 20 6 5 9 23-28 -5 23 9 Ингулец 19 6 4 9 19-23 -4 22 10 Металлист 1925 20 4 9 7 17-34 -17 21 11 Черноморец 20 4 8 8 19-26 -7 20 12 Верес 20 5 4 11 21-28 -7 19 13 Рух 19 4 6 9 19-29 -10 18 14 ФК Минай 20 4 6 10 14-25 -11 18 15 Металлист 20 4 6 10 17-28 -11 18 16 ФК Львов 19 3 4 12 15-33 -18 13

Анонсы. Гвоздь программы следующего тура – поединок "Зари" с "Днепром-1". Обоим нужна только победа. В противном случае команда Кучера рискует упустить из виду "Шахтер", а подопечные ван Леувена – расстаться с надеждами на второе место и пропустить вперед "Динамо". Уже даже как-то не жду зрелища в нашем темном царстве борьбы за результат.

В тусклом свете состязания за выживание в УПЛ рекомендуется к просмотру схватка "Вереса" с "Металлистом". Не самые скучные команды, скажу я вам, но цена результата будет довлеть и над ними, а мастерства тут порядком меньше. Так что ставим на интригу.

В тройку самых ожидаемых включу встречу "Черноморца" с "Ворсклой". Пользуясь субъективным правом автора блога, которому, наконец, вновь стало интересно следить за командой Григорчука. Скрипник – тоже не самый заурядный тренер. А ну как повеселят публику?

На закате туманной юности мне довелось отдать десять лет жизни народному образованию. В школе всегда был дефицит мужчин-преподавателей, поэтому, как правило, им уготована стезя руководства "трудными" классами. Мой седьмой "Ж" был укомплектован ребятами, "не прошедшими по конкурсу" в элитарные буквы.

Но была среди них и пара-тройка тех, кто пытался тянуться к знаниям. На фоне прочих они выглядели куда более выигрышно, и стабильно получали свои высшие баллы по всем предметам. Но сравнения с отличниками "сильных" классов, к сожалению, не выдерживали. Окружающая среда поневоле опускала их уровень ближе к среднему.

Нечто подобное происходит сейчас в УПЛ. Общий уровень турнира значительно упал. И, между прочим, наши лидеры и фавориты далеко не всегда гордо реют над ним. Скорее наблюдается их постепенное соскальзывание вниз. Это я к тому, что уже сейчас следует понимать: в Европе мы будем выгребать по полной. И не требуйте немедленных чудес.

В силу того что матчи часто пересекаются по времени, большинство из них приходится смотреть в записи. Особую прелесть представляют собой трансляции на "Football Hub". Помимо рекламы каждые семь-восемь минут, не менее регулярно звучат рекламные объявления комментаторов и постоянные отсылки к чату.

Собственно о футболе мы слушаем в промежутках. Его и так бывает не много, качество оставляет желать лучшего – при этом нас не устают буквально уговаривать: "ставте вподобайки!"

У меня вопрос. Лайк – это когда что-то нравится, правильно? Что именно должно понравиться мне? Мрачное месилово на поле, или его тоскливое голосовое сопровождение?

А может, сама возможность это наблюдать, хоть каким-то образом? То есть, я отстал от жизни, а на самом деле, мне тоже пора клянчить ваши "вподобайки"? Увы, воспитание не позволяет. Так и останусь невподобаним.