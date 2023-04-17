Тихий ужас в пятницу и пир во время чумы. Акценты зрителя на играх 21-го тура УПЛ

Весенняя эпидемия продолжает выкашивать футбол на наших стадионах. Казалось бы, главной особенностью нового тура стала голевая феерия в Ужгороде, где команды забили десяток голов на двоих. Но это был воистину пир во время чумы, ибо ровно столько же раз поражали ворота общими усилиями 14 остальных участников лиги.

"Металлист" с "Вересом" выдали уникальный для УПЛ счет. Лично я вообще наблюдал такое впервые за 37 лет – с тех пор как начал смотреть футбол. А в принципе, до этого последними так радовали зрителей "Ливерпуль" с "Арсеналом" - как вам сравнение?

И все же на общем унылом фоне это достижение выглядит классическим исключением, лишь подтверждающим правило. А правилом для нас, к сожалению, становится низкая результативность. Как следствие блеклой игры.

Шахтер – Львов 2:0

Заря – Днепр-1 2:1

Рух – Динамо 1:1

Металлист 1925 – Александрия 0:0

Ингулец – Колос 0:1

Минай – Кривбасс 1:0

Черноморец – Ворскла 0:1

Металлист – Верес 5:5

Зрелищность. Помимо ужгородского фестиваля, проходившего под аккомпанемент ливня, достаточно прилично смотрелся центральный матч тура: "Заря" - "Днепр-1". И, по некотором размышлении, добавил бы сюда еще игру в Одессе. Между прочим, впервые самыми содержательными стали все три поединка, рекомендованные мною к просмотру в прошлый раз.

"Шахтер" со "Львовом" и "Металлист 1925" с "Александрией" явили миру действо среднего пошиба. А вот открывавшие тур пятничные встречи были одна другой тоскливее. На мой взгляд, хуже всех смотрелись "Минай" с "Кривбассом". Хотя "Ингулец" с "Колосом" - почти так же. В сравнении с этими парами, в футбол играли даже "Рух" и "Динамо".

Интрига. В Минае все закончилось, по сути, уже на 4-й минуте: после гола Вишневского "Кривбасс" не удосужился создать ни единого полноценного момента – вот о чем нужно думать Вернидубу. То же самое можно сказать и о "Львове", чья песенка была спета на три минуты позже, когда Бондаренко открыл счет.

В двух случаях все решалось на исходе часа игры. 58-я минута подвела черту под острыми эпизодами во Львове – когда Климчук еще мог принести "Руху" победу над "Динамо". На этой же минуте Герреро удвоил счет в пользу "Зари", что стало непреодолимой форой для "Днепра-1".

Резепов мог вырвать для "Ингульца" ничью на 74-й минуте, но промахнулся. Сефери принес успех "Ворскле" в Одессе на 86-й.

В суперпупертриллере всех времен украинского футбола Хондаку помешал склонить чашу весов на сторону "Вереса" сэйв харьковчанина Ермолова – шла первая компенсированная минута. И уже перед самым финальным свистком штрафной удар Калитвинцева был реальным шансом взять три очка для "Александрии" - мяч разминулся с воротами.

Логика. Максимально закономерный счет был установлен как раз во встрече "Металлиста 1925" с "Александрией", если не считать кучи полумоментов последней – типичные 0:0. И такие же цифры еще точнее соответствовали бы происходившему на поле в матче "Рух" - "Динамо".

Не слушайте тех, кто говорит о равенстве в игре "Черноморца" с "Ворсклой": гости совершенно точно "наиграли" здесь на победу в один мяч. Если не придираться, то и перевес в два гола "Шахтера" надо "Львовом" вполне по игре.

Что было не так, по моим подсчетам и впечатлениям? Безусловно, тусклые нули светили как "Минаю" с "Кривбассом", так и "Ингульцу" с "Колосом" - просто одной из команд в этих парах посчастливилось использовать первый же свой шанс. Для Ковалевки он же оказался и последним, для Миная – предпоследним.

"Верес" по-хорошему должен был бы выигрывать у "Металлиста", и не в один мяч. Шансы уравняла фантастическая реализация харьковчан – пять из пяти возможных!!! Аналогичным образом и "Заря", использовав обе своих возможности, торжествовала победу над "Днепром-1" - наиболее нелогичный исход поединка, в котором гости могли претендовать на уверенную победу.

Судейство. На связи коллега Юстас из дальнего забугорья.

"Минай" - "Кривбасс". 73-я минута, при 1:0 – не назначенный пенальти за контакт Кравчука с Микитышиным: "Толчок, конечно, был. Тянул ли на пенальти? Скорее нет. Мы уже обсуждали, что последние судейские тенденции очень стали лояльны к таким толчкам".

Отдельного упоминания заслуживает поведение главного тренера "Кривбасса". Он отличился уже во второй раз в сезоне. Этот факт, а также слова: "В стране война, а ты спрятался здесь и издеваешься над людьми", должны стать предметом отдельного разбирательства с примерным наказанием героя нашего времени, невзирая ни на какие заслуги. Ибо это уже неадекватная реакция, и так мы можем зайти очень далеко.

К слову. Юстас: "Смотрел второй тайм. Все моменты, где он орал и хватался за голову – все решения арбитра по делу".

"Рух" - "Динамо". 20-я минута, при 0:1 – предупреждение Дячуку за фол против Климчука: "Чистая красная карточка за лишение соперника явной возможности забить гол".

65-я минута, при 1:1 – не назначенный пенальти за действия Мысыка против Андриевского: "Ты знаешь мое отношение к арбитрыням, но тут она занимала идеальную позицию - смотрела в створ (судейский сленг) с 4 метров". Следовательно, ошибка исключена.

90-я минута, при 1:1 – нет второго предупреждения и удаления Попова: "Чистая желтая карточка за неспортивное поведение (тянул соперника за футболку)".

"Металлист" - "Верес". 18-я минута, пенальти в ворота хозяев поля за фол Мизюка на Гайдучике и 2:1: "Я думаю, что там неумышленно, но всё-таки перецепил ногу, ни о каких руках на спине речи не идет".

59-я минута, пенальти в ворота хозяев за игру рукой Чайковского и 4:5: "Скорее да, но толкового повтора не было".

87-я минута, не назначенный пенальти в ворота хозяев за контакт Корраля с Дахновским: "Полностью согласен с арбитром. Рисовал падение от легкого касания".

"Металлист" оказался "под микроскопом" и в силу того, что, по нашему мнению, пострадал от судейских ошибок два предыдущих тура подряд. Но сейчас предъявить рефери нечего.

Итак, на сей раз в роли обездоленного остался "Рух". Удаление Дячука, в котором не сомневается Юстас, могло оставить "Динамо" в меньшинстве более чем на полтора тайма. А это, согласитесь, при нынешнем состоянии киевлян и с учетом показанной ими игры, давало львовянам реальный шанс добиться более благоприятного результата.

Везение. Самой фартовой командой тура стала "Александрия". На 41-й минуте Бычек пробил в крестовину ее ворот, а на 77-й – Русин в перекладину. Команде Ротаня очень сильно повезло избежать поражения от "Металлиста 1925".

Стойка ворот "Зари", в которую угодил мячом Довбик еще на 15-й минуте, при 0:0, также имеет важнейшее значение: игра могла пойти по совсем другому руслу.

Ну а солидное везение "Черноморца" не помогло ему избежать поражения от "Ворсклы". Одесситы могли пропустить этот гол раньше реально дважды: на 20-й минуте после удара Степанюка им помогла перекладина, а на 39-й – закрученный Бацулой с фланга мяч лизнул дальнюю штангу.

Личности. Невзирая ни на что, самой заметной фигурой тура я бы назвал днепрянина Довбика. Вторым запомнился Близниченко из "Вереса", третьим – Бойчук из "Металлиста": каждый из них, так или иначе, причастен к четырем голам своей команды. И я расширил бы границы тройки лучших до четырех, найдя в ней место еще и Пихаленку из "Днепра-1".

Упомянул бы также полтавчан Олейника и Сефери. С точки зрения эффективности, отметил бы еще Бондаренко ("Шахтер"), Русина ("Заря"), В. Шарая ("Верес") и Прядуна ("Металлист").

К своему изумлению, не могу выделить никого из вратарей – несмотря на то, что забить больше одного гола смогла лишь каждая четвертая команда из 16. И этот парадокс, опять же, говорит явно не в пользу тура.

Симпатии. И снова "Верес"!!! Дюжина опасных моментов, девять из которых – голевые, это вам не баран чихнул! Как по мне, весной команда из Ровно претендует на звание едва ли не самой зрелищной в УПЛ. Вторым назову "Днепр-1", третьей – "Ворсклу". Лишь после них пойдет "Шахтер", и, конечно же, особым лакомым блюдом для гурманов – "Металлист".

"Львова" и "Кривбасса", если мы говорим об атаке, в этом туре на поле попросту не было. "Ингулец" и "Колос", вы уж меня простите, выглядели как село селом. У "Металлиста 1925", кроме двух ударов в каркас ворот, ничего и не было. А "Минай" и "Зарю" от зрительской критики уберегает лишь положительный результат.

Хотя к команде ван Леувена это и относится в меньшей степени. Но классический и непредвзятый зритель хочет видеть атаку на протяжении всей игры, а не два гола из двух возможных. Пусть это и прозвучит наивно.

Остальные как остальные.

Таблица. С учетом сыгранного раньше пропущенного матча со "Львовом", "Шахтер" оторвался от "Днепра-1" на приличное расстояние. И отнюдь не факт, что команда Кучера сократит его, доиграв с "Александрией", о чем пока команды никак не договорятся.

С другой стороны, одержавшая верх над днепрянами в очном поединке "Заря" приблизилась ко второму месту и восстановила отрыв в одну победу от "Динамо".

"Колос" тихим сапом уже настолько же подобрался к "Александрии" - борьба за "зону Европы" может разгореться с новой силой.

Успех "Ворсклы" позволил ей разделить "турнирку" пополам, замкнув верхнюю половину таблицы. Ну, уже как бы и пора.

Внизу отмечаем победу "Миная", благодаря которой он совершил побег из зоны риска. Но при этом подчеркиваем, что от нее до середины таблицы – всего-то два очечка. Замес еще тот. За исключением, казалось бы, "Львова". Но и он, отыграв "серию смерти" с фаворитами, еще отнюдь не сказал своего последнего слова.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 21 16 4 1 52-15 +37 52 2 СК Днепр-1 20 14 3 3 43-17 +26 45 3 Заря 21 13 4 4 44-27 +17 43 4 Динамо 21 12 4 5 30-17 +13 40 5 ФК Александрия 20 8 9 3 33-26 +7 33 6 Колос 21 8 6 7 19-20 -1 30 7 Кривбасс 21 8 4 9 17-23 -6 28 8 Ворскла 21 7 5 9 24-28 -4 26 9 Металлист 1925 21 4 10 7 17-34 -17 22 10 Ингулец 20 6 4 10 19-24 -5 22 11 ФК Минай 21 5 6 10 15-25 -10 21 12 Черноморец 21 4 8 9 19-27 -8 20 13 Верес 21 5 5 11 26-33 -7 20 14 Рух 20 4 7 9 20-30 -10 19 15 Металлист 21 4 7 10 22-33 -11 19 16 ФК Львов 21 3 4 14 16-37 -21 13

Анонсы. Итак, мы дождались Класичного. Естественно, это центральный матч следующего тура. Только почему-то вывеска: "Динамо" - "Шахтер" не будоражит кровь, причем уже давно. Честное слово, мне любопытнее было противостояние "Днепра-1" с "Зарей". Но положение народных любимцев и история отношений обязывают. Поглядим…

"Колос" - "Заря". Обе команды дерзко смотрят вверх, в надежде повысить свой турнирный статус. Обе успешно провели минувший тур. По идее, тут можно было бы ожидать живой игры. Но, боюсь, что с большей вероятностью – банальной зарубы.

В гонке аутсайдеров, карабкающихся по скользким уступам в черепашьем темпе, выделим встречу "Вереса" с "Минаем". Смотреть будет непросто, но интриги должно быть достаточно, по идее. Одни у нас только отпировали, другие же были соавторами тихого ужаса в пятницу, отнявшего у меня шесть часов жизни впустую.

Только не это, ребята, только не это!!! А потом сразу бац – и 5:5! И ты такой обалдевший сидишь и не знаешь, смеяться или плакать…