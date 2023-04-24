Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна: Уважаю игроков, которые в такое время приехали в Украину - это говорит об их шахтеровском характере
Дарио Срна рассказал о подписании очередного новичка команды
shakhtar.com
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал
"Мы следили за этим футболистом очень долго. Наши скауты предложили его, нам понравился. Сумасшедший потенциал у Кастилло, он может принести пользу "Шахтеру". Он отличается от тех игроков, которые сейчас есть у Шахтера. Рост 1.89, хорошая техника у него, хорошую работу он проводит на поле как №6, №8. У него очень большой талант, и я рад, что мы его подписали.
В начале мая он поедет на чемпионат мира (U-20, - прим.) и сразу после этого турниру присоединится к нашей команде на сборах.
Так что "Шахтер" продолжает усиливаться, мы хотим сделать очень сильную команду, и я хочу сказать, чтобы все болельщики знали, что мы сделаем все, чтобы Шахтер был там, где он должен быть.
Как вы знаете, раньше мы больше смотрели на бразильский рынок, но сейчас немного поменяли вектор. Есть и в Венесуэле хорошие футболисты, Колумбия, Эквадор. Они везде сегодня растут, и наша цель, цель скаутской службы, чтобы находить молодые таланты, которые готовы играть в "Шахтере".
Я очень доволен нашими последними трансферами, но все эти футболисты должны показать, что они готовы играть в "Шахтере". Мы верим в них, мы их поддерживаем, им нужно время, наша команда им поможет адаптироваться. Я их очень уважаю, потому что они приехали в такое непростое время в Украину, и это уже говорит об их характере, шахтеровском характере.
Уверен, что Кастилло один из тех футболистов, которые принесут нам пользу", - сказал Срна.
Отметим, что контракт новичка "Шахтера" вступит в силу с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2028 года.
Популярное сейчас
- Буткевич: У Калитвинцева бессрочный кредит доверия. Опасаюсь, чтобы его не пригласили в Динамо или в сборную
- Нападающий Реала покинет клуб летом
- Львов назначил нового руководителя селекционной службы
- Днепр-1 - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО