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Луческу уже делает первые шаги по палате и рвется к работе

Премьер-лига
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Румынский наставник успешно перенес хирургическое вмешательство

Луческу уже делает первые шаги по палате и рвется к работе

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу успешно перенес операцию по поводу коксартроза на левом бедре.

По информации клубной пресс-службы, в ближайшее время румынский специалист начнет реабилитацию под контролем столичных врачей. Также ситуацию под контролем держит динамовский медперсонал, который поможет тренеру пройти быстрое и успешное восстановление в Киеве.

Отмечается, что 77-летний наставник находится в отличном настроении и уже рвется к работе. В понедельник он уже делал первые шаги по палате.

Ранее румынская пресса писала, что после восстановления Мирча может рассмотреть вопрос о завершении тренерской карьеры и выходе на пенсию.

Напомним, что в отсутствие Луческу исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" является Александр Шовковский.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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