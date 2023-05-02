Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу уже делает первые шаги по палате и рвется к работе
Румынский наставник успешно перенес хирургическое вмешательство
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу успешно перенес операцию по поводу коксартроза на левом бедре.
По информации клубной пресс-службы, в ближайшее время румынский специалист начнет реабилитацию под контролем столичных врачей. Также ситуацию под контролем держит динамовский медперсонал, который поможет тренеру пройти быстрое и успешное восстановление в Киеве.
Отмечается, что 77-летний наставник находится в отличном настроении и уже рвется к работе. В понедельник он уже делал первые шаги по палате.
Ранее румынская пресса писала, что после восстановления Мирча может рассмотреть вопрос о завершении тренерской карьеры и выходе на пенсию.
Напомним, что в отсутствие Луческу исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" является Александр Шовковский.
Популярное сейчас
- В Белом доме рассказали о шокирующих потерях РФ и анонсировали новый пакет помощи для ВСУ
- Точность пасов Миколенко в матче с Лестером составила 85,7%
- Лестер - Эвертон 2:2. Обзор матча и видео голов
- Страсти по тренеру: Вацко рассказал, как окончательно поругались Маркевич и Павелко
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
Новости по теме
- 22:03 Украинские Сабо: Шовковского еще рановато подпускать к должности главного тренера Динамо, ему бы еще обтесаться
- 20:52 Украинские СМИ: Луческу был успешно прооперирован и после восстановления может завершить карьеру
- 20:33 Украинские Ващук: Думаю, Шовковский сможет встряхнуть Динамо, чтобы команда играла лучше