Луческу уже делает первые шаги по палате и рвется к работе

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу успешно перенес операцию по поводу коксартроза на левом бедре.

По информации клубной пресс-службы, в ближайшее время румынский специалист начнет реабилитацию под контролем столичных врачей. Также ситуацию под контролем держит динамовский медперсонал, который поможет тренеру пройти быстрое и успешное восстановление в Киеве.

Отмечается, что 77-летний наставник находится в отличном настроении и уже рвется к работе. В понедельник он уже делал первые шаги по палате.

Ранее румынская пресса писала, что после восстановления Мирча может рассмотреть вопрос о завершении тренерской карьеры и выходе на пенсию.

Напомним, что в отсутствие Луческу исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" является Александр Шовковский.