Вацко: Еще месяц назад Setanta была готова платить за трансляции УПЛ около 6 млн евро за сезон

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, что еще месяц назад назад Setanta Sports была готова продолжать сотрудничество с УПЛ , при этом готова была заплатить за права на телетрансляцию УПЛ 6 млн евро за сезон.

"Еще месяц назад (может, немного больше) у меня была информация, что Setanta готова оставаться в украинском футболе на следующий сезон. Согласно той информации, Setanta была готова заплатить за права на телетрансляцию нашей Премьер-лиги + за беттинговые права (это важно) около 6 миллионов евро за сезон, а также закрыть расходы на продакшн. Такая у меня была информация от Украинской Премьер-лиги. Кулуарная, телефонная, но информация, которой я доверяю на 200%. Но в итоге произошло по-другому", – сказал Вацко.

Напомним, что недавно Setanta Sports заявила о своем выходе из пула со следующего сезона.

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Изначально Setanta должна была транслировать все поединки УПЛ, но домашние матчи пяти клубов ("Динамо", "Днепр-1", "Металлист", "Заря", "Рух") транслируются на ресурсах медиахолдинга 1+1.