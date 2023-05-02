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Вацко: Еще месяц назад Setanta была готова платить за трансляции УПЛ около 6 млн евро за сезон

Премьер-лига
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Но что-то пошло не так

Вацко: Еще месяц назад Setanta была готова платить за трансляции УПЛ около 6 млн евро за сезон

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, что еще месяц назад назад Setanta Sports была готова продолжать сотрудничество с УПЛ, при этом готова была заплатить за права на телетрансляцию УПЛ 6 млн евро за сезон.

"Еще месяц назад (может, немного больше) у меня была информация, что Setanta готова оставаться в украинском футболе на следующий сезон. Согласно той информации, Setanta была готова заплатить за права на телетрансляцию нашей Премьер-лиги + за беттинговые права (это важно) около 6 миллионов евро за сезон, а также закрыть расходы на продакшн.

Такая у меня была информация от Украинской Премьер-лиги. Кулуарная, телефонная, но информация, которой я доверяю на 200%. Но в итоге произошло по-другому", – сказал Вацко.

Напомним, что недавно Setanta Sports заявила о своем выходе из пула со следующего сезона.

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Изначально Setanta должна была транслировать все поединки УПЛ, но домашние матчи пяти клубов ("Динамо", "Днепр-1", "Металлист", "Заря", "Рух") транслируются на ресурсах медиахолдинга 1+1.

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В статье: Виктор Вацко Телеканал Setanta Sports телепул
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (3)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
02.05.2023 в 22:17
Ось тому у нас в країні все так погано. Підписується угода, потім умови не виконуються, і покарання за це ніякого немає. Правий той, хто має потрібні зв'язки. І так всюди, у кожній сфері. Хіба сюди прийдуть якісь інвестиції, за таких умов?
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0
Acsakal (Kharkiv)
02.05.2023 в 21:16
І чому я не здивований? Сетанта заплатила за трансляцію ВСІХ матчів, але сепарський холдинг за повної бездіяльності УПЛ та УАФ її кинув. Гроші ніхто не повернув, навіть через суд. Україна воює за свій ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ вибір, але бандитські замашки кало-мойського-ведмедчука-суркісів нікуди не зникли.
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+2
-1
Romerik (YNWA)
02.05.2023 в 21:28
Згоден зі всім сказаним, але хіба сетанта платила за всі матчі? Десь була інформація раніше, що вони врізали бюджет. Чи то можливо врізали гонорарні виплати клубам за сезон... Щось таке було
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0
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