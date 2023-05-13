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Шовковский: Решение по дисквалификации Ваната пока на словах, но документа мы еще не видели

Премьер-лига
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Форварда дисквалифицировали за сексизм

Шовковский: Решение по дисквалификации Ваната пока на словах, но документа мы еще не видели

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал информацию о дисквалификации Владислава Ваната на три матча за сексистские высказывания в сторону Екатерины Монзуль.

– Стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал Владислава Ваната на три матча. Что известно клубу и будет ли подаваться апелляция?

– Пока у нас нет решения КДК, поэтому я не могу ничего комментировать. Оно пока на словах, но документа мы еще не видели.

После этого данную ситуацию прокомментировал представитель пресс-службы столичного клуба Андрей Шахов.

– Уже половина второго круга прошла, а говорить об этом начали только сейчас.

– Возможно, клуб сделает официальное заявление после того, как будет подана официальная информация о дисквалификации. Или, если ее не будет.

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В статье: Александр Шовковский Динамо (Киев) Катерина Монзуль Владислав Ванат Андрей Шахов
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