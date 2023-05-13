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Шовковский: Решение по дисквалификации Ваната пока на словах, но документа мы еще не видели
Форварда дисквалифицировали за сексизм
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал
– Стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал Владислава Ваната на три матча. Что известно клубу и будет ли подаваться апелляция?
– Пока у нас нет решения КДК, поэтому я не могу ничего комментировать. Оно пока на словах, но документа мы еще не видели.
После этого данную ситуацию прокомментировал представитель пресс-службы столичного клуба Андрей Шахов.
– Уже половина второго круга прошла, а говорить об этом начали только сейчас.
– Возможно, клуб сделает официальное заявление после того, как будет подана официальная информация о дисквалификации. Или, если ее не будет.
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