  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник: Мы хорошо разобрали те ходы, которые Днепр-1 может делать благодаря Пихаленку и Довбику
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник: Мы хорошо разобрали те ходы, которые Днепр-1 может делать благодаря Пихаленку и Довбику

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Наставник Ворсклы - о победе над Днепром-1

Скрипник: Мы хорошо разобрали те ходы, которые Днепр-1 может делать благодаря Пихаленку и Довбику

Фото: Александр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура с "Днепром-1" (2:1).

– Все знали, против кого играем. Эта команда была и является претендентом на то, чтобы выиграть чемпионат. Мы очень хорошо разобрали те ходы, которые они могут делать благодаря своим лидерам Пихаленку и Довбику. А то, что мы умеем играть против мяча, я уже говорил. Это и было видно сегодня на поле.

Мы победили. Это футбол. Довольны этим результатом. Но ты не можешь все игры проводить против мяча. Хотя сегодня оказались в таком положении: был урезан состав из-за травм и лишних карточек. Наверное, в этом мы сами виноваты. Но могу поблагодарить тех игроков, которые выходили и играли. Сегодня принимали участие в матче двое - трое представителей дубля, некоторые вышли с первых минут. Выиграли у такой команды. Это очень хорошо.

– Юрченко был в резерве, но не поле не выходил. В каком он состоянии?

– Юрченко пропустил месяц, восстанавливался после операции, ему еще нужно некоторое время для полного восстановления. Юрченко – футболист, который может подержать мяч в ногах, придумать что-нибудь. Но против такой команды, против которой мы играли сегодня, нужно было много работать без мяча. Мы рады, что Юрченко восстанавливается, ждем его окончательного возвращения.

- По состоянию на сейчас (на момент записи пресс-конференции, - примечание) "Ворскла" еще сохраняет шансы на еврокубки. В команде об этом думают?

– Мы видим, что происходит в таблице. Но уже мы не решаем. Все зависит от "Александрии". Она – претендент номер один на ту строчку, на которой и находится.

По теме
yellow-arrow
Шовковский: Рад за Бущана и Шапаренко. Хорошо, что мы отыграли на ноль
yellow-arrow
Львов – Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ
yellow-arrow
Шахтер забил Заре уже на 5-й минуте. Отличился Судаков - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
24.05.2023 в 17:31
Сегодня праздник на улице Скрипника! Сумел остановить Кучера и Ко...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде