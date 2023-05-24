Скрипник: Мы хорошо разобрали те ходы, которые Днепр-1 может делать благодаря Пихаленку и Довбику

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура с "Днепром-1" (2:1).

– Все знали, против кого играем. Эта команда была и является претендентом на то, чтобы выиграть чемпионат. Мы очень хорошо разобрали те ходы, которые они могут делать благодаря своим лидерам Пихаленку и Довбику. А то, что мы умеем играть против мяча, я уже говорил. Это и было видно сегодня на поле.

Мы победили. Это футбол. Довольны этим результатом. Но ты не можешь все игры проводить против мяча. Хотя сегодня оказались в таком положении: был урезан состав из-за травм и лишних карточек. Наверное, в этом мы сами виноваты. Но могу поблагодарить тех игроков, которые выходили и играли. Сегодня принимали участие в матче двое - трое представителей дубля, некоторые вышли с первых минут. Выиграли у такой команды. Это очень хорошо.

– Юрченко был в резерве, но не поле не выходил. В каком он состоянии?

– Юрченко пропустил месяц, восстанавливался после операции, ему еще нужно некоторое время для полного восстановления. Юрченко – футболист, который может подержать мяч в ногах, придумать что-нибудь. Но против такой команды, против которой мы играли сегодня, нужно было много работать без мяча. Мы рады, что Юрченко восстанавливается, ждем его окончательного возвращения.

- По состоянию на сейчас (на момент записи пресс-конференции, - примечание) "Ворскла" еще сохраняет шансы на еврокубки. В команде об этом думают?

– Мы видим, что происходит в таблице. Но уже мы не решаем. Все зависит от "Александрии". Она – претендент номер один на ту строчку, на которой и находится.