Полтавский антагонизм. Ворскла – Колос 2:0

Чемпионат накатывает на финишную прямую. Команды проводят предпоследний тур, в котором вчера определился чемпион. Известны два неудачника, есть когорта команд, которым уже ничего (кроме пафосного словосочетания любовь болельщиков) не нужно, среди которых и "Колос", но остаются еще и клубы, которые хотя бы формально, но все еще могут побороться за зону еврокубков – к последним относится и "Ворскла".

Проще говоря – "Колос" перед матчем на 8-м месте, зацепиться за еврозону уже не мог. А вот у полтавчан такой шанс еще был – "Ворскле", чтобы зацепиться за 5-е место, нужно было обыгрывать немотивированных ковалевцев и "Шахтер", и ждать, что "Александрия" в последнем туре потеряют очки в матче с "Рухом".

У хозяев в центр обороны в пару к Кравцу вышел Павлюк, также вернулся после дисквалификации Сефери. В атаку традиционно были отряжены Кане и Степанюк, которым помогал Челядин.

У гостей главная потеря – перебор желтых у Ориховского, которого заменил Велетень. И заменил, нужно сказать, по такой игре, неплохо.

Так как полтавчанам, да еще и на правах хозяев, было больше нужно, ворскляне сразу прибрали мяч и почти традиционно стали пробовать давить через фланги. "Колос" против такого развития событий не протестовал, решив играть от обороны.

Игра не сказать что отличалась остротой и разнообразием. Полтавчане с монотонностью метронома пытались вешать в штрафную соперника, подавали угловые, которых за первый тайм насобирался с десяток, в то время как "Колос" отмахивался от этих наскоков довольно уверенно. Более того, именно ковалевцы создали первый действительно острый момент в матче - Велетень на 23-й минуте убежал в контру, взял на себя, проскочил Бацулу, накрутил Кравца, под углом вывалился на Исенко, но переиграть кипера не сумел. Более того, похожий момент был у Владислава еще через десяток минут, когда молодой форвард снова накрутил защитников, вот правда удар у него не получился.

У хозяев из общей не очень уверенной осады что-то начало получаться лишь в концовке тайма. Степанюк сначала залез в офсайд и запорол опасный момент, затем он же наконец-то подставил голову под навес с фланга, но гостей выручила штанга, Челядин неплохо приложился из-за штрафной, но тут уже на высоте во всех смыслах оказался Волынец.

Первая половина так и завершилась нулевой ничьей, но казалось, уж во втором тайме Полтава дожмет гостей. Она и дожала. Вернее забила свое, но совершенно в ином ключе.

Второй тайм также начался с владения "Ворсклы", но по сравнению с первой половиной, выглядело это пресновато. Куда-то пропали навесы, угловые, даже те немногие обострения, которые случались в первую сорокапятиминутку, куда-то подевались.

И все-таки "Ворскла" взяла свои три очка – сыграли замены Скрипника. Коуч выпустил Фелипе и наконец-то залечившего травму Юрченко, и именно эта парочка сделала первый гол. Причем сделал в контратаке. Все началось после углового для гостей – Юрченко выиграл подбор, подключил Степанюка, который протянул мяч, отдал на обострение транзитом через Скляра, на Фелипе, который хоть и забрался под угол, но идеально катнул под дальнюю штангу!

Ну а в самой концовке полтавчане еще и второй забили – и снова в контратаке. Чеботенко привез, махнув мимо мяча в центре поля, Степанюк протянул флангом, катнул на Скляра, который метров с 14-ти и пробил на силу!

2:0. В целом, логичная победа полтавчан по смыслу матча, хотя и не с самыми логичными голами - в контратаках, а не в традиционном фланговом давлении.

Таким образом, "Ворскла" сохраняет еврошансы и заставляет нервничать "Александрию". Полтавчанам в последнем туре нужно попробовать обыграть немотивированный "Шахтер" и ждать осечку "горожан" в матче с "Рухом".

VBET-лига. 29-й тур

29 мая, Полтава, стадион "Ворскла"

Судья: Анатолий Абдула

"Ворскла" (Полтава) – "Колос" (Ковалевка) 2:0

Голы: Фелипе (75), Скляр (88)

Предупреждения: Степанюк

"Ворскла": Исенко, Кравец, Пердута, Скляр (Лукас, 90+1), Степанюк, Сефери (Крупский, 90), Чеснаков (Кулаковский, 90+1), Павлюк, Бацула, Челядин (Фелипе, 67), Кане (Юрченко, 67)

"Колос": Волынец, Емец (Зозуля, 84), Черноморец, Чоботенко, Золотов, Милько, Богданов (Лысенко, 84), Мякушко (Ильин, 57), Велетень (Болбат, 66), Кравченко, Безбородько (Попов, 66)