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Палкин: Когда каналы Футбол закрылись, это был удар по всему украинскому футболу
Украинский футбол стал еще слабее и менее презентабельныс для украинского болельщика
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "
– Украинский футбол в мире интересен?
– На этом этапе – не сказал бы. Особенно сегодня. Должны признать, что если взять 2014 год, то пока вниз идем.
– Когда каналы "Футбол" закрылись – это отразилось как-то по имиджу "Шахтера"?
– Когда каналы закрылись, это был удар по всему украинскому футболу, потому что мы стали еще слабее и менее презентабельны для украинского болельщика. Чем больше у вас каналов, газет, радиостанций, которые говорят о футболе – тем лучше. Потому что одни говорят со своей стороны, другие – со своей. Борьба мнений, идей. И это интересно.
Болельщик зайдет взглянет на одну мысль, потом на другую. Это часть футбола, шоу. Будь у нас один футбольный канал, который ты включил и слушаешь одну мысль – мы бы дослушались к непонятно чему.
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