Палкин: Когда каналы Футбол закрылись, это был удар по всему украинскому футболу

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин высказал свое мнение о закрытии телеканалов "Футбол" в 2022 году.

– Украинский футбол в мире интересен?

– На этом этапе – не сказал бы. Особенно сегодня. Должны признать, что если взять 2014 год, то пока вниз идем.

– Когда каналы "Футбол" закрылись – это отразилось как-то по имиджу "Шахтера"?

– Когда каналы закрылись, это был удар по всему украинскому футболу, потому что мы стали еще слабее и менее презентабельны для украинского болельщика. Чем больше у вас каналов, газет, радиостанций, которые говорят о футболе – тем лучше. Потому что одни говорят со своей стороны, другие – со своей. Борьба мнений, идей. И это интересно.

Болельщик зайдет взглянет на одну мысль, потом на другую. Это часть футбола, шоу. Будь у нас один футбольный канал, который ты включил и слушаешь одну мысль – мы бы дослушались к непонятно чему.