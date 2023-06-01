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Палкин: Когда каналы Футбол закрылись, это был удар по всему украинскому футболу

Премьер-лига
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Украинский футбол стал еще слабее и менее презентабельныс для украинского болельщика

Палкин: Когда каналы Футбол закрылись, это был удар по всему украинскому футболу

Фото: ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказал свое мнение о закрытии телеканалов "Футбол" в 2022 году.

– Украинский футбол в мире интересен?

– На этом этапе – не сказал бы. Особенно сегодня. Должны признать, что если взять 2014 год, то пока вниз идем.

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– Когда каналы "Футбол" закрылись – это отразилось как-то по имиджу "Шахтера"?

– Когда каналы закрылись, это был удар по всему украинскому футболу, потому что мы стали еще слабее и менее презентабельны для украинского болельщика. Чем больше у вас каналов, газет, радиостанций, которые говорят о футболе – тем лучше. Потому что одни говорят со своей стороны, другие – со своей. Борьба мнений, идей. И это интересно.

Болельщик зайдет взглянет на одну мысль, потом на другую. Это часть футбола, шоу. Будь у нас один футбольный канал, который ты включил и слушаешь одну мысль – мы бы дослушались к непонятно чему.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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