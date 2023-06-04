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Йовичевич: Вижу, что в Ворскле очень весело, поэтому поздравляю их с проходом в еврокубки

Премьер-лига
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Наставник "горняков" о поражении от команды Скрипника

Йовичевич: Вижу, что в Ворскле очень весело, поэтому поздравляю их с проходом в еврокубки

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич поделился мыслями после поражения от полтавской "Ворсклы" в матче заключительного тура УПЛ.

– Хватило ли сегодня эмоций команде и как можете оценить действия футболистов, которые попали в ротацию и сыграли?

– Во-первых, не видел, что происходит в других матчах, но вижу по настроению здесь, что в "Ворскле" очень весело, поэтому поздравляю их с проходом в еврокубки. И, может, именно здесь была немного разница в усилиях одной и другой команды. Но мы сыграли неплохо и были ближе к воротам соперника, однако, возможно, не хватило конкретики – последней передачи, последнего удара. Завершение было не на столь высоком уровне, чтобы реализовать наши атаки. И все равно я считаю, что те футболисты, которые играли сегодня, в течение сезона принесли нам очень много пользы: они являются неотъемлемой частью чемпионского "Шахтера", и не раз было так, что когда выходили в стартовом составе или со скамейки запасных, то меняли ход игры. Потому что мы являемся командой, у которой больше результативных действий по системе гол + пас имеют футболисты, которые выходили на замену. Это меня радует как тренера. И они просто заслужили сегодняшний поединок. Еще раз говорю: были ближе к победе, но пенальти и второй гол "Ворсклы", которого мы могли избежать, просто направил результат в их пользу. По игре – все было неплохо. Идем сейчас на заслуженный отдых и будем готовиться к следующему сезону.

– Почему вы выбрали сегодня именно Андрея Пятова для игры в воротах и как мотивировали игроков на уже ничего не решавший матч?

– Пятов – это сам по себе такой вратарь, который заслуживает играть каждый матч. По поведению и по качеству. То, что играет Трубин и является нашим основным вратарем, это, конечно, большая психологическая нагрузка для такого молодого голкипера. И надо понимать, что после таких изнурительных матчей, чтобы играть на вратарской позиции, должен иметь концентрацию и мотивацию. И поэтому мы поняли, что сегодня это будет Пятов. К тому же он вырос здесь в Полтаве. Совпадение этих факторов, всех факторов дало нам понять, что именно он сегодня будет играть в воротах.

И да, говорю еще раз: мы сняли одно большое бремя в прошлом матче, заслуженно выиграли чемпионат, поэтому этот поединок провели футболисты, которые хотели все время быть в основе, но где-то, может, меньше играли. Сейчас, по-горячему, выводы не будем делать, но всегда есть футбольные компоненты, которые дадут тебе плюс и минус на следующий сезон, который начнется через месяц от первых дней сборов. Поздравляю еще раз "Ворсклу" с победой и с еврокубками!

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В статье: Ворскла (Полтава) Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК "Шахтар"

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