Андриевский: Ожидания от нового сезона только одни – возвращение чемпионства

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поделился ожиданиями от старта нового сезона после пройденного медобследования.

- Александр, поздравляем тебя со вчерашним днем рождения!

- Спасибо за поздравления. Стал на год старше, наверное, опытнее. Посмотрим, как будет.

- Как прошел отдых?

- Отдых провел весь в Киеве, в спокойной семейной атмосфере, ничего особенного не было.

- Какие надежды на новый сезон?

- Только одни - на первое место и возвращение чемпионства.

- Перед прошлым сезоном много разговоров было о достижении результата. Какие выводы сделал для себя?

- В первую очередь, ставил перед собой вопрос, что я делал не так. Нужно будет исправлять собственные ошибки, которые были на протяжении прошлого сезона. Так же, думаю, каждый игрок должен сделать выводы для себя и не повторять ошибки в будущем.

- Не так много времени прошло после завершения сезона. Хватило ли его, чтобы с новыми эмоциями подходить к нынешнему подготовительному периоду?

- В принципе, трех недель было достаточно. Насколько я знаю, некоторые команды имели только две недели отдыха, поэтому нам жаловаться не на что. Нам выдали программу индивидуальных тренировок, как делается обычно, поэтому поддерживали форму самостоятельно.

- Владеешь уже информацией о предстоящем тренировочном сборе?

- Только слышал, что в Австрии будем готовиться, семь матчей должны сыграть, уже известно, что первые три соперника достаточно высокого уровня. Поэтому должно быть интересно.

- Национальная сборная играла матчи отбора на Евро-2024, сейчас "молодежка" выступает в финальном турнире Евро-2023. Следишь за выступлением наших сборных?

- Да, конечно. Обе команды очень сильно выступают, "молодежка" продолжает играть на Евро-2023, поэтому болеем за них. Несмотря на то, что ребята, которые играют за сборные, присоединятся к нам только на тренировочном сборе, все равно, считаю, для клуба это огромный плюс, что его представители представляют честь страны на международной арене. Чем больше будет таких футболистов, тем будет лучше для клуба, - рассказал Андриевский.