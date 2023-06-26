  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Андриевский: Ожидания от нового сезона только одни – возвращение чемпионства
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андриевский: Ожидания от нового сезона только одни – возвращение чемпионства

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевское "Динамо" вышло из отпуска

Андриевский: Ожидания от нового сезона только одни – возвращение чемпионства

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поделился ожиданиями от старта нового сезона после пройденного медобследования.

- Александр, поздравляем тебя со вчерашним днем рождения!

- Спасибо за поздравления. Стал на год старше, наверное, опытнее. Посмотрим, как будет.

- Как прошел отдых?

- Отдых провел весь в Киеве, в спокойной семейной атмосфере, ничего особенного не было.

- Какие надежды на новый сезон?

- Только одни - на первое место и возвращение чемпионства.

Читайте такжеДинамо вышло из отпуска: Булеца, Леднев и еще 11 игроков приехали на медосмотр

- Перед прошлым сезоном много разговоров было о достижении результата. Какие выводы сделал для себя?

- В первую очередь, ставил перед собой вопрос, что я делал не так. Нужно будет исправлять собственные ошибки, которые были на протяжении прошлого сезона. Так же, думаю, каждый игрок должен сделать выводы для себя и не повторять ошибки в будущем.

- Не так много времени прошло после завершения сезона. Хватило ли его, чтобы с новыми эмоциями подходить к нынешнему подготовительному периоду?

- В принципе, трех недель было достаточно. Насколько я знаю, некоторые команды имели только две недели отдыха, поэтому нам жаловаться не на что. Нам выдали программу индивидуальных тренировок, как делается обычно, поэтому поддерживали форму самостоятельно.

Читайте такжеОбязательно вернемся. Динамо вспомнило, как проводило летнее сборы в Крыму - ФОТО

- Владеешь уже информацией о предстоящем тренировочном сборе?

- Только слышал, что в Австрии будем готовиться, семь матчей должны сыграть, уже известно, что первые три соперника достаточно высокого уровня. Поэтому должно быть интересно.

- Национальная сборная играла матчи отбора на Евро-2024, сейчас "молодежка" выступает в финальном турнире Евро-2023. Следишь за выступлением наших сборных?

- Да, конечно. Обе команды очень сильно выступают, "молодежка" продолжает играть на Евро-2023, поэтому болеем за них. Несмотря на то, что ребята, которые играют за сборные, присоединятся к нам только на тренировочном сборе, все равно, считаю, для клуба это огромный плюс, что его представители представляют честь страны на международной арене. Чем больше будет таких футболистов, тем будет лучше для клуба, - рассказал Андриевский.

По теме
yellow-arrow
Александрия продлила контракт с голкипером
yellow-arrow
Врач Динамо: На данный момент повреждений или заболеваний нет
yellow-arrow
Хавбек Зари должен заплатить 10 млн долларов за расторжение контракта с клубом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде