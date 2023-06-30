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Официально: Черноморец покинули Гладкий, Авагимян и еще девять игроков
Одесский клуб начал кадровую чистку
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" в своих социальных сетях сообщил об уходе 11 футболистов. В июне у игроков закончились сроки действия контрактов.
Одесскую команду покинули Дмитрий Непогодов, Евгений Паст, Евгений Селин, Максим Белый, Сергей Политыло, Александр Гладкий, Евгений Задоя, Александр Демченко, Артур Авагимян, Даниил Алефиренко и Дмитрий Юсов.
Ранее сообщалось, что легионеры "черно-синих" остались в команде.
Напомним, в сезоне-2022/23 подопечные Романа Григорчука финишировали на десятой строчке.
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