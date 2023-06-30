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Официально: Черноморец покинули Гладкий, Авагимян и еще девять игроков

Премьер-лига
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(1 голосов)

Одесский клуб начал кадровую чистку

Официально: Черноморец покинули Гладкий, Авагимян и еще девять игроков

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

"Черноморец" в своих социальных сетях сообщил об уходе 11 футболистов. В июне у игроков закончились сроки действия контрактов.

Одесскую команду покинули Дмитрий Непогодов, Евгений Паст, Евгений Селин, Максим Белый, Сергей Политыло, Александр Гладкий, Евгений Задоя, Александр Демченко, Артур Авагимян, Даниил Алефиренко и Дмитрий Юсов.

Ранее сообщалось, что легионеры "черно-синих" остались в команде.

Напомним, в сезоне-2022/23 подопечные Романа Григорчука финишировали на десятой строчке.

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В статье: Евгений Паст Сергей Политыло Евгений Селин Александр Гладкий Дмитрий Непогодов Максим Белый Черноморец (Одесса) Евгений Задоя Дмитрий Юсов Артур Авагимян Александр Демченко Данил Алефиренко
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Комментарии (3)
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Siren05 (Мариуполь)
30.06.2023 в 15:24
Я не очень сильно следил за ЧО, но вторую половину ЧУ провели хорошо. И так много ушедших игроков? Непонятно? Селин, Белый и Гладкий - однозначно уже на излёте. Остальные - непонятно. А как болельщики ждали Аагимяна, он пришёл, отыграл не так уж много и опять в Александрию. Что-то не так ...
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скарамуш (Одесса)
30.06.2023 в 17:14
7 из 11 не были игроками основы, а некоторые из них непонятно, что вообще здесь делали. Вместо Непогодова уже взяли Шевченко. Уход Алефиренко был, увы, предсказуем - такая "корова" нужна самой Заре. Авагимян, как я понял, вернулся из аренды назад, да и не тот это уже был Авагимян. Разве что Демченко, наверное, можно было оставить. Само по себе, это ещё мало о чём говорит. Хотя и есть тревожные инсайдерские звоночки от журналистов. Если правда, что двое из ларца свалят, и всё вернётся на круги своя в руководстве клубом - тогда пиши пропало. Уход Генинсона - вот это уже гораздо серьёзнее. Но доживём - увидим. Главное не то, что полкоманды ушло - большинство из них "полумёртвые души" - посмотрим, кто придёт им на смену.
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Siren05 (Мариуполь)
30.06.2023 в 17:28
То: скарамуш (Одесса) Спасибо за информацию, за пояснение ситуации в команде. Хотя, в каждой команде, много "подводных камней", а уж в ЧО и подавно.
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