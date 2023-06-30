Официально: Черноморец покинули Гладкий, Авагимян и еще девять игроков

7 из 11 не были игроками основы, а некоторые из них непонятно, что вообще здесь делали. Вместо Непогодова уже взяли Шевченко. Уход Алефиренко был, увы, предсказуем - такая "корова" нужна самой Заре. Авагимян, как я понял, вернулся из аренды назад, да и не тот это уже был Авагимян. Разве что Демченко, наверное, можно было оставить. Само по себе, это ещё мало о чём говорит. Хотя и есть тревожные инсайдерские звоночки от журналистов. Если правда, что двое из ларца свалят, и всё вернётся на круги своя в руководстве клубом - тогда пиши пропало. Уход Генинсона - вот это уже гораздо серьёзнее. Но доживём - увидим. Главное не то, что полкоманды ушло - большинство из них "полумёртвые души" - посмотрим, кто придёт им на смену.