Трубин, Судаков и Кащук не присоединились к Шахтеру на сборе в Нидерландах

В расположение "Шахтера" прибыли игроки молодежной сборной Украины, которые участвовали на Евро-2023 U-21.

Артем Бондаренко, Даниил Сикан, Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько и Богдан Вьюнник присоединились к команде на тренировочном сборе в Нидерландах. Они приняли участие в сегодняшней утренней тренировке.

Заметим, что отсутствует Анатолий Трубин. В последнее время голкипера связывают с переходом в "Интер". Также сообщалось, что у него была встреча в Лондоне с представителями саудовского клуба. К занятиям не вернулся и Георгий Судаков.

Также нету Алексея Кащука, который сезон-2022/23 отыграл на правах аренды за азербайджанский "Сабах". Его действующий контракт с "горняками" рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее в СМИ писали, что "Трабзонспор" проявляет интерес к Кащуку.

Сегодня "Шахтер" проведет спарринг против греческого "АЕКа". Начало - в 18:00.

Напомним, на молодежном Евро-2023 "сине-желтые" во главе с главным тренером Русланом Ротанем дошли до полуфинала, благодаря чему завоевали путевку на Олимпиаду-2024 в Париже.