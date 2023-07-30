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Ярмоленко: Для меня самое главное, чтобы чемпионство вернулось в Киев

Премьер-лига
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Андрей о своем "дебюте" в составе столичной команды

Ярмоленко: Для меня самое главное, чтобы чемпионство вернулось в Киев

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Сегодня Андрея Ярмоленко провел первый официальный матч за "Динамо" по возвращении в киевский клуб.

В рамках стартового тура УПЛ столичная команда разгромно победила "Минай" – 4:1. Сам же Андрей вышел в стартовом составе и отыграл 76 минут.

После поединка 33-летний вингер ответил на вопросы журналистов.

– Конечно, эмоции переполняют, рад вернуться на этот стадион. Единственный минус, что не было болельщиков. Но мы чувствуем их поддержку, и эта игра была для них.

– Перед матчем упоминался 2008 год, когда вы дебютировали в составе "Динамо" так же на этом стадионе?

– Да нет, это вы уже далеко зашли (улыбается). Ту игру точно не упоминал. Просто переполняли эмоции от возвращения домой к своей любимой команде. Самое главное, что мы победили.

– Как вам уровень УПЛ по первому матчу? Сильно изменилось за время вашего отсутствия?

- Пока трудно говорить в целом, потому что сыграл только одну игру. Но так было всегда, что все соперники, играющие против "Динамо", выходят на поле с двойной мотивацией, дерутся, и когда ты пропускаешь быстрый мяч, команды закрываются и становится тяжело. Самое главное, что нам удалось создать моменты, забить мячи и довести игру до логического завершения.

– Вы лично тоже очень хотели забить – в частности, хороший момент был во втором тайме, когда обыгрались с Буяльским в стеночку…

– Конечно, хотелось забить. Но, как я говорил раньше в своих интервью, для меня самое главное, чтобы чемпионство вернулось в Киев. А буду я забивать или не буду – это уже дело второстепенное. Как я обещал, буду отдавать все силы на футбольном поле. Сегодня их хватило на 70 минут, буду работать, чтобы хватало на 90.

– Таблицу лучших бомбардиров УПЛ держите в голове?

– Повторюсь – для меня самое главное, чтобы "Динамо" в этом сезоне стало чемпионом.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
ФК "Динамо"

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