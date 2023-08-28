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Назаренко: Я очень счастлив, что мне удалось выйти и забить Александрии

Премьер-лига
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"Полесье" на выезде разгромило "горожан"

Назаренко: Я очень счастлив, что мне удалось выйти и забить Александрии

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко прокомментировал победу над "Александрией" (3:0) в 5-м туре УПЛ.

"Действительно, матч для нас был очень тяжелый, как и для "Александрии". Первый тайм - был несколько сумбурным, можно сказать. Во втором тайме мы получили установку взять мяч под контроль и пытаться через пас выходить в линию атаки и пробовать завершать. Я очень счастлив, что мне удалось выйти и забить, помочь команде. Самое главное - сегодня имеем победу, а индивидуальные действия - это такое.

Такие игры очень тяжелые для обеих команд. Забиваешь один гол, а команда, которая пропустила, хочет бежать вперед. На этом можно их поймать и забить второй и третий, как сегодня и произошло. Я считаю, что "Александрия" сегодня хорошо играла, но кому-то нужно было забить первый гол. Это сделали мы и мы - выиграли", - сказал Назаренко.

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В статье: ФК Александрия Полесье (Житомир) Александр Назаренко
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Источник:
polissyafc.com

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