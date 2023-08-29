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Бойко: Я провел фантастическое время в Динамо, но сейчас это такой же соперник, как и все остальные

Премьер-лига
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Кипер полностью сосредоточен на "Полесье"

Бойко: Я провел фантастическое время в Динамо, но сейчас это такой же соперник, как и все остальные

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Голкипер "Полесья" Денис Бойко вспомнил свою карьеру в "Динамо" и рассказал, как собирается настраиваться на матч против бывшей команды.

"Сейчас я полностью сосредоточен на "Полесье". Для меня это — самое главное на сегодняшний день. Все рано или поздно заканчивается, потом начинается новая книга. Начинаются новые моменты в жизни, в карьере. Я провел фантастическое время в "Динамо", я благодарен всем: начиная от руководителей клуба, заканчивая персоналом, людьми, которые помогали мне работать каждый день, чтобы я становился лучше. Я не жалею о том, что случилось. Сейчас у меня новая семья — новый клуб, в котором я отдам всё для победы и становления как топ-команды.

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Я жду не только матча с "Динамо", я жду каждую новую игру. Это будет правильно и профессионально. "Динамо" - такой же соперник, как и все остальные. Не нужно делать какие-то подтексты, каждый соперник важен. Мы готовимся к каждому матчу отдельно и настраиваемся отдельно. Когда будет игра против "Динамо" - будем настраиваться на этот матч", - сказал Бойко для SportArena TV.

Напомним, Бойко покинул "Динамо" в июне 2023 года в статусе свободного агента.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
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Источник:
Sport Arena

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