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Ультрас Динамо: Для фанатов Сидорчук является по-настоящему близким человеком

Премьер-лига
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Фаны столичного клуба отреагировали на уход капитана

Ультрас Динамо: Для фанатов Сидорчук является по-настоящему близким человеком

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Ультрас киевского "Динамо" из группы WBC опубликовала заявление по поводу перехода Сергея Сидорчука в "Вестерло".

"Сергей Сидорчук покидает "Динамо". Сергей дебютировал за нашу команду в 2013 году и в течение десятилетия проявлял себя как достойный игрок нашего клуба. В 2017 году он заслуженно получил капитанскую повязку и стал лидером своих одноклубников на футбольном поле.

Для фанатов Сергей является по-настоящему близким человеком, который всегда готов идти на диалог и помогать в трудные времена. В самое сложное время для нашей страны Сергей всесторонне помогает представителям бело-синего движения на фронте и всему украинскому войску.

Спасибо за все, капитан! Желаем дальнейших успехов в карьере и всегда будем рады видеть в Киеве. До встречи", - говорится в посте.

Напомним, Сидорчук подписал трехлетний контракт с клубом бельгийского чемпионата.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Ультрас Динамо
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