Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ультрас Динамо: Для фанатов Сидорчук является по-настоящему близким человеком
Фаны столичного клуба отреагировали на уход капитана
Фото: ФК Динамо Киев
Ультрас киевского "Динамо" из группы WBC опубликовала заявление по поводу перехода Сергея Сидорчука в "Вестерло".
"Сергей Сидорчук покидает "Динамо". Сергей дебютировал за нашу команду в 2013 году и в течение десятилетия проявлял себя как достойный игрок нашего клуба. В 2017 году он заслуженно получил капитанскую повязку и стал лидером своих одноклубников на футбольном поле.
Для фанатов Сергей является по-настоящему близким человеком, который всегда готов идти на диалог и помогать в трудные времена. В самое сложное время для нашей страны Сергей всесторонне помогает представителям бело-синего движения на фронте и всему украинскому войску.
Спасибо за все, капитан! Желаем дальнейших успехов в карьере и всегда будем рады видеть в Киеве. До встречи", - говорится в посте.
Напомним, Сидорчук подписал трехлетний контракт с клубом бельгийского чемпионата.
Популярное сейчас
- Ночью Россия нанесла очередной удар по Украине ракетами и ударными дронами
- Новости из стана сборной Украины: интенсивные тренировки и приезд последнего легионера - ФОТО
- Леоненко: Прочитал анекдот, как Зинченко учил Хаверца отбирать мяч
- Верес впервые победил, Кривбасс третий, Ворскла снова в зоне еврокубков. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО