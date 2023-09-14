Колос с двухнедельной задержкой объявил об аренде Тотовицкого

" Колос " с двухнедельной задержкой объявил об аренде хавбека "Шахтера" Андрея Тотовицкого.

Игрок появился в официальной заявке ковалевцев на сайте УПЛ еще 1-го сентября, а "Шахтер" заявил о трансфере 5-го числа.

Речь идет об аренде до конца сезона.

Напомним, что Тотовицкий в январе 2022-го уже переходил в "Колос", но тогда так и не остался в команде из-за начала полномасштабной войны.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл за "Шахтер" 9 матчей УПЛ и один матч Лиги чемпионов.

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Также недавно была информация, что хавбек на данный момент продолжает восстанавливаться после травмы.