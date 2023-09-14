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Колос с двухнедельной задержкой объявил об аренде Тотовицкого

Премьер-лига
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Аренда до конца сезона

Колос с двухнедельной задержкой объявил об аренде Тотовицкого

koloskovalivka.com

Новина українською

"Колос" с двухнедельной задержкой объявил об аренде хавбека "Шахтера" Андрея Тотовицкого.

Игрок появился в официальной заявке ковалевцев на сайте УПЛ еще 1-го сентября, а "Шахтер" заявил о трансфере 5-го числа.

Речь идет об аренде до конца сезона.

Напомним, что Тотовицкий в январе 2022-го уже переходил в "Колос", но тогда так и не остался в команде из-за начала полномасштабной войны.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл за "Шахтер" 9 матчей УПЛ и один матч Лиги чемпионов.

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Также недавно была информация, что хавбек на данный момент продолжает восстанавливаться после травмы.

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В статье: Андрей Тотовицкий Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос

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