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Колос с двухнедельной задержкой объявил об аренде Тотовицкого
Аренда до конца сезона
koloskovalivka.com
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Игрок появился в официальной заявке ковалевцев на сайте УПЛ еще 1-го сентября, а "Шахтер" заявил о трансфере 5-го числа.
Речь идет об аренде до конца сезона.
Напомним, что Тотовицкий в январе 2022-го уже переходил в "Колос", но тогда так и не остался в команде из-за начала полномасштабной войны.
В прошлом сезоне полузащитник сыграл за "Шахтер" 9 матчей УПЛ и один матч Лиги чемпионов.
Также недавно была информация, что хавбек на данный момент продолжает восстанавливаться после травмы.
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