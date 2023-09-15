Премьер-лига
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Утверждены даты и время начала матчей 9-го тура УПЛ
Поединки состоятся с 30 сентября по 2 октября
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 9-го тура сезона 2023/24 годов.
9-й ТУР
30 сентября (суббота)
Верес - ЛНЗ 15:00
Шахтер - Ворскла 17:00
Черноморец - Заря 19:00
1 октября (воскресенье)
Минай - Оболонь 13:00
Кривбасс - Рух 15:00
Колос - Полесье 17:00
Динамо - Александрия 19:00
2 октября (понедельник)
Днепр-1 - Металлист 1925 17:00
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Источник:УПЛ
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