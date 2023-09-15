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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Утверждены даты и время начала матчей 9-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Поединки состоятся с 30 сентября по 2 октября

Утверждены даты и время начала матчей 9-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 9-го тура сезона 2023/24 годов.

9-й ТУР

30 сентября (суббота)

Верес - ЛНЗ 15:00

Шахтер - Ворскла 17:00

Черноморец - Заря 19:00

1 октября (воскресенье)

Минай - Оболонь 13:00

Кривбасс - Рух 15:00

Колос - Полесье 17:00

Динамо - Александрия 19:00

2 октября (понедельник)

Днепр-1 - Металлист 1925 17:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ

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