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Дубинчак: Вы нас не поймете, если мы не выиграем чемпионат

Премьер-лига
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Защитник Динамо - о матче с Ворсклой

Дубинчак: Вы нас не поймете, если мы не выиграем чемпионат

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак подвел итог матча 7-го тура УПЛ с "Ворсклой" (2:0).

– Непростой матч. Вы почувствовали, что было тяжело против "Ворсклы"?

– Неплохая команда. Я считаю, что они входят в топ-7 в УПЛ. Интенсивная команда. Мы создали много моментов, могли забивать больше. Но главнее сейчас для нас – "на ноль" сзади, потому что мы многое пропускаем и будем прогрессировать в этом плане. Сейчас акцентируем внимание на обороне.

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– Как сегодня можешь оценить игру в обороне?

– Сыграли "на ноль". Не дали создать стопроцентные моменты, поэтому оцениваю хорошо.

– Сидорчук покинул команду. Буяльский уже успел стать новым капитаном?

– Он и до этого был одним из капитанов. У нас есть старшие ребята, отвечающие за это. Тому, кто бы из них ни был: Ярмоленко, Бущан, Караваев, Андриевский - они все лидеры и помогают молодым.

– Сейчас "Динамо" без еврокубков. Как считаешь, "Динамо" уже вынуждено быть чемпионом?

– Вы нас не поймете, если мы не выиграем чемпионат. Да, мы не играем в еврокубках, у нас нет выездов, поэтому мы будем акцентировать внимание на чемпионате и Кубке Украины.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Владислав Дубинчак
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Источник:
Football Hub

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