Без приключений жизнь скучна. ЛНЗ - Динамо 2:4

"Динамо" приехало в Черкассы на матч 8-го тура с ЛНЗ в статусе безусловного фаворита.

Несмотря на вылет из еврокубков и нещадную критику болельщиков и СМИ, дела в чемпионате у команды Луческу идут очень даже неплохо. Формально киевляне находятся в середине таблице, но имея три игры в запасе, остаются теневым лидером.

Черкасщане с приходом Дулуба прилично взбодрились, взяли 4 очка в двух матчах и переместились из зоны вылета ближе к середине таблицы.

Олег Анатолиевич решил выставить против "Динамо" три центральных защитника, для большей бодрости вытряхнув в основу уже подзабытого Евгения Селина. Также в центре поля занял свое место воспитанник "Динамо" Денис Олейник, а на острие был отряжен Хобленко, которому с флангов должны были помогать Пасич и Наумец.

Луческу сделал в старте сделал только одну замену по сравнению с матчем с "Ворсклой". В центр обороны в пару к Попову снова вышел Биловар, который в принципе, неплохо отыграл против полтавчан. В атаке вышли Ванат с Ярмоленко и Диалло (первый старт сенегальца в УПЛ) на флангах, а вот Бенито присел в запас.

"Динамо" начало на правах фаворита, и как и в матче с "Ворсклой" гол случился очень быстро. Уже на 3-й минуте Бражко подобрал мяч, немного протянул по центру, и не встречая сопротивления, дал метров с 40-ка низом. Получил идеально под штангу. Пеньков, кажется, запоздал с прыжком, да и опорники хозяев почему-то Владимира не встретили.

Открыв счет, киевляне еще немного по накату поатаковали, не гнушаясь нагружать на фланге Ярмоленко. Ветеран старался, пытался обострять и иногда завершать (как Андрей после розыгрыша стандарта не попал с разворота в дальний угол не скажет даже он) и выглядел вполне неплохо.

Ближе к середине тайма "Динамо" сбавило обороты, хозяева начали прощупывать зоны на флангах и иногда у них это получалось неплохо. Пасич слева пару раз смещался и пробивал, Наумец справа включался под занавес тайма с ударами. Получалось хоть и ситуативно, но вполне неплохо, летело в створ, поэтому Бущану пришлось пару раз потрудиться.

А вот во втором тайме, вернее во второй его половине, началось настоящее веселье.

"Динамо" с форой в 1 гол, казалось, уверенно вело игру, пока проблемы на пустом месте для киевлян не привез Караваев. На 60-й минуте Александр в безобидной ситуации как-то так принимал мяч, что круглый от груди игрока отскочил в руку. Судья посоветовался с ВАР, свистнул пенальти, который уверенно реализовал Бойко.

Играть оставалось еще с полчаса, но нервы у киевлян стали проявляться. Забивать нужно было, причем нужно было как можно скорее. И тут первую скрипку сыграл Ярмоленко, который показал, зачем его на "старости лет" подписывало "Динамо". Андрей сделал все идеально – получил мяч после классного разрезного паса в зоне, дернул защитника, убрал под левую и пробил в дальний угол. Он проделывал этот трюк за карьеру наверное сотни раз, но он все равно проходит и ставит в тупик защитников и кипера.

Ну а еще через 5 минут Муравский не успел в подкате, срубил Дубинчака и привез пенальти, который реализовал Буяльский.

3:1 для "Динамо" и остаток матча, казалось, превратился в формальность. Но снова не для обороны киевлян. Уже на 90+1 минуте Сирота (котоырй во втором тайме вышел вместо Попова ) и Биловар проморгали Наумца, который со своим ростом после навеса головой спокойно переправил мяч в сетку.

Играть оставалось пару минут, черкащане побежали забивать третий, получили контратаке четвертый в свои ворота (Бенито и Волошин выскочили фактически на одного вратаря), на чем игра наконец-то и закончилась.

2:4. Игра, которая казалось, падала спокойными тремя очками в загашник "Динамо", превратилась в триллер в концовке. Триллер с хеппи-эндом для киевлян.

Как известно, "Динамо" сейчас, особенно защита, не может без приключений, без которых, как известно, жизнь и футбол в особенности, пресна.

8-й тур УПЛ, сезон 2023/24

23 сентября, Черкассы, стадион " Черкассы-Арена"

Судья: Дмитрий Панчишин (Харьков)

ЛНЗ (Черкассы) – "Динамо" (Киев) 2:4

Голы: Бойко (61, пен.), Наумец (90+1) - Бражко (3), Ярмоленко (72), Буяльский (77, пен.), Волошин (90+4)

Предупреждения: Олейник, Норенков – Волошин, Буяльский

ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Норенков, Стасюк (Савин, 78), Лопыренок (Бойко, 34), Калюжный, Селин, Пасич (Шестаков, 66), Наумец, Олейник (Тищенко, 66), Хобленко (Прядун, 66)

"Динамо": Бущан, Дубинчак (Малыш, 81), Попов (Сирота, 63), Биловар, Бражко, Караваев, Андриевский (Рамадани, 81), Буяльский, Ярмоленко, Ванат (Бенито, 63), Диалло (Волошин, 63)