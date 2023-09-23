  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Без приключений жизнь скучна. ЛНЗ - Динамо 2:4
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без приключений жизнь скучна. ЛНЗ - Динамо 2:4

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)
Без приключений жизнь скучна. ЛНЗ - Динамо 2:4

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" приехало в Черкассы на матч 8-го тура с ЛНЗ в статусе безусловного фаворита.

Несмотря на вылет из еврокубков и нещадную критику болельщиков и СМИ, дела в чемпионате у команды Луческу идут очень даже неплохо. Формально киевляне находятся в середине таблице, но имея три игры в запасе, остаются теневым лидером.

Черкасщане с приходом Дулуба прилично взбодрились, взяли 4 очка в двух матчах и переместились из зоны вылета ближе к середине таблицы.

Олег Анатолиевич решил выставить против "Динамо" три центральных защитника, для большей бодрости вытряхнув в основу уже подзабытого Евгения Селина. Также в центре поля занял свое место воспитанник "Динамо" Денис Олейник, а на острие был отряжен Хобленко, которому с флангов должны были помогать Пасич и Наумец.

Луческу сделал в старте сделал только одну замену по сравнению с матчем с "Ворсклой". В центр обороны в пару к Попову снова вышел Биловар, который в принципе, неплохо отыграл против полтавчан. В атаке вышли Ванат с Ярмоленко и Диалло (первый старт сенегальца в УПЛ) на флангах, а вот Бенито присел в запас.

"Динамо" начало на правах фаворита, и как и в матче с "Ворсклой" гол случился очень быстро. Уже на 3-й минуте Бражко подобрал мяч, немного протянул по центру, и не встречая сопротивления, дал метров с 40-ка низом. Получил идеально под штангу. Пеньков, кажется, запоздал с прыжком, да и опорники хозяев почему-то Владимира не встретили.

Открыв счет, киевляне еще немного по накату поатаковали, не гнушаясь нагружать на фланге Ярмоленко. Ветеран старался, пытался обострять и иногда завершать (как Андрей после розыгрыша стандарта не попал с разворота в дальний угол не скажет даже он) и выглядел вполне неплохо.

Ближе к середине тайма "Динамо" сбавило обороты, хозяева начали прощупывать зоны на флангах и иногда у них это получалось неплохо. Пасич слева пару раз смещался и пробивал, Наумец справа включался под занавес тайма с ударами. Получалось хоть и ситуативно, но вполне неплохо, летело в створ, поэтому Бущану пришлось пару раз потрудиться.

А вот во втором тайме, вернее во второй его половине, началось настоящее веселье.

"Динамо" с форой в 1 гол, казалось, уверенно вело игру, пока проблемы на пустом месте для киевлян не привез Караваев. На 60-й минуте Александр в безобидной ситуации как-то так принимал мяч, что круглый от груди игрока отскочил в руку. Судья посоветовался с ВАР, свистнул пенальти, который уверенно реализовал Бойко.

Играть оставалось еще с полчаса, но нервы у киевлян стали проявляться. Забивать нужно было, причем нужно было как можно скорее. И тут первую скрипку сыграл Ярмоленко, который показал, зачем его на "старости лет" подписывало "Динамо". Андрей сделал все идеально – получил мяч после классного разрезного паса в зоне, дернул защитника, убрал под левую и пробил в дальний угол. Он проделывал этот трюк за карьеру наверное сотни раз, но он все равно проходит и ставит в тупик защитников и кипера.

Ну а еще через 5 минут Муравский не успел в подкате, срубил Дубинчака и привез пенальти, который реализовал Буяльский.

3:1 для "Динамо" и остаток матча, казалось, превратился в формальность. Но снова не для обороны киевлян. Уже на 90+1 минуте Сирота (котоырй во втором тайме вышел вместо Попова ) и Биловар проморгали Наумца, который со своим ростом после навеса головой спокойно переправил мяч в сетку.

Играть оставалось пару минут, черкащане побежали забивать третий, получили контратаке четвертый в свои ворота (Бенито и Волошин выскочили фактически на одного вратаря), на чем игра наконец-то и закончилась.

2:4. Игра, которая казалось, падала спокойными тремя очками в загашник "Динамо", превратилась в триллер в концовке. Триллер с хеппи-эндом для киевлян.

Как известно, "Динамо" сейчас, особенно защита, не может без приключений, без которых, как известно, жизнь и футбол в особенности, пресна.

8-й тур УПЛ, сезон 2023/24

23 сентября, Черкассы, стадион " Черкассы-Арена"

Судья: Дмитрий Панчишин (Харьков)

ЛНЗ (Черкассы) – "Динамо" (Киев) 2:4

Голы: Бойко (61, пен.), Наумец (90+1) - Бражко (3), Ярмоленко (72), Буяльский (77, пен.), Волошин (90+4)

Предупреждения: Олейник, Норенков – Волошин, Буяльский

ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Норенков, Стасюк (Савин, 78), Лопыренок (Бойко, 34), Калюжный, Селин, Пасич (Шестаков, 66), Наумец, Олейник (Тищенко, 66), Хобленко (Прядун, 66)

"Динамо": Бущан, Дубинчак (Малыш, 81), Попов (Сирота, 63), Биловар, Бражко, Караваев, Андриевский (Рамадани, 81), Буяльский, Ярмоленко, Ванат (Бенито, 63), Диалло (Волошин, 63)

По теме
yellow-arrow
Тренерская битва Скрипника и Вернидуба. Текстовая онлайн-трансляция матча УПЛ Ворскла - Кривбасс
yellow-arrow
Полузащитник Полесья попытался паненкой забить пенальти, но Бандура прочитал – ВИДЕО
yellow-arrow
Волошин: Освежили игру, начали быстро выходить в контратаки и реализовали все свои моменты
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
23.09.2023 в 16:24
Ну і "пенальті" М'яч від черева відскочив у руку... Сумніваюсь, що у минулому столітті такий поставили в ворота ДК, а у цьому в ворота Ша... Дійсно питання суперечливе, хоч і скоріш пенальті був. Руки НЕ прибирав, а задрав!
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
23.09.2023 в 16:17
Тяжеловато как-то динамовцы выглядели. Нужно было игру перенести.
Ответить
+1
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.09.2023 в 16:07
Ответить
+1
0
Igorich (Львів)
23.09.2023 в 16:06
Без Сидора грається легше, ще б Буяльського сплавити і можна було б боротися за чемпіонство
Ответить
+1
-1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.09.2023 в 16:03
Паршивый Ярмоленко весь матч испортил. Этого пешехода-дзюдоизда нужно было удалять на 70 минуте!
Ответить
0
-2
наварін (Київ)
23.09.2023 в 15:40
Шість забитих м!ячів. На всі смаки. І черкищани за рахунку 1-3 продовжували боротися.
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
23.09.2023 в 15:21
Перемога це ПЛЮС, утім двічі пропустити від новачка УПЛ це великий МІНУС. Окремо про Ярмоленко... виглядало, що він виходив після напівмарафону, але постійно був в щільному оточенню суперників і не тільки тому що не був швидким, але зміг реалізувати момент під опікою декількох опонентів.
Ответить
+2
-1
Грязный Гаррик (C)
23.09.2023 в 15:08
Это не Башикташ,это ЛНЗ.ДУМАЙ-те.
Ответить
0
-5

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде