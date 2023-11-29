Динамо запустило голосование за лучшего игрока ноября

"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам ноября.

В этом месяце "бело-синие" сыграли три матча: поражение от "Шахтера" (0:1), а также победа над "Кривбассом" (2:0) и "Рухом" (2:0).

В список номинантов попали пятеро игроки. Это Георгий Бущан, Владислав Ванат, Владислав Кабаев, Александр Караваев и Александр Тымчик.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале киевлян в Telegram.