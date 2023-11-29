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Динамо запустило голосование за лучшего игрока ноября
В списке пять претендентов
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам ноября.
В этом месяце "бело-синие" сыграли три матча: поражение от "Шахтера" (0:1), а также победа над "Кривбассом" (2:0) и "Рухом" (2:0).
В список номинантов попали пятеро игроки. Это Георгий Бущан, Владислав Ванат, Владислав Кабаев, Александр Караваев и Александр Тымчик.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале киевлян в Telegram.
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Источник:ФК Динамо Київ
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