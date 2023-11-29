  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо запустило голосование за лучшего игрока ноября
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо запустило голосование за лучшего игрока ноября

Премьер-лига

В списке пять претендентов

Динамо запустило голосование за лучшего игрока ноября

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам ноября.

В этом месяце "бело-синие" сыграли три матча: поражение от "Шахтера" (0:1), а также победа над "Кривбассом" (2:0) и "Рухом" (2:0).

В список номинантов попали пятеро игроки. Это Георгий Бущан, Владислав Ванат, Владислав Кабаев, Александр Караваев и Александр Тымчик.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале киевлян в Telegram.

Читайте такжеЖелезобетонный Бойко, гении Пихаленка и Судакова, и наставничество Шовковского. Символическая сборная 15-го тура УПЛ
По теме
yellow-arrow
Иващенко: Женщины-арбитры не успевают за ритмом мужского футбола, нуждаются в подсказках
yellow-arrow
Никита Каменюка: Футболисты Зари должны искать причины неудач в самих себе
yellow-arrow
Андрею Воробью - 45 лет: хорошо ли вы помните карьеру легенды Шахтера? Квиз от UA-Футбол
Александр Караваев Георгий Бущан Динамо (Киев) Владислав Кабаев Александр Тымчик Владислав Ванат
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости