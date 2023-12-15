Гуцуляк: Нет такого, что Максимов где-то высоко летает, а мы ничего не можем сказать

Вингер "Днепра-1" Алексей Гуцуляк рассказал, что изменилось в команде с приходом Юрия Максимова.

У нас с тренерским штабом очень хорошие отношения. Мы можем общаться друг с другом. Максимов может сесть, с нами поговорить – как правильно, как лучше.

Нет такого, что с тренером нельзя поговорить, что он где-то высоко летает, а мы не можем ничего сказать. Мы вместе делаем какие-то коррективы, видим, что-то на так. Где мы можем высказать свое мнение и потом сходимся на середине", - сказал Гуцуляк в интервью ТаТоТаке.