  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гуцуляк: Нет такого, что Максимов где-то высоко летает, а мы ничего не можем сказать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гуцуляк: Нет такого, что Максимов где-то высоко летает, а мы ничего не можем сказать

Премьер-лига

Вингер "Днепра-1" высказался о главном тренере

Гуцуляк: Нет такого, что Максимов где-то высоко летает, а мы ничего не можем сказать

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Вингер "Днепра-1" Алексей Гуцуляк рассказал, что изменилось в команде с приходом Юрия Максимова.

У нас с тренерским штабом очень хорошие отношения. Мы можем общаться друг с другом. Максимов может сесть, с нами поговорить – как правильно, как лучше.

Читайте такжеГуцуляк: Вообще не знаю, откуда появилась информация о переговорах с Динамо

Нет такого, что с тренером нельзя поговорить, что он где-то высоко летает, а мы не можем ничего сказать. Мы вместе делаем какие-то коррективы, видим, что-то на так. Где мы можем высказать свое мнение и потом сходимся на середине", - сказал Гуцуляк в интервью ТаТоТаке.

Максимов возглавил "Днепр-1" в сентябре этого года. Под его руководством команда провела 14 матчей (9 побед, 3 поражения и 2 ничьих).

Читайте такжеПрезидент Полесья: Мне нравятся футболисты Днепра-1, но клуб не заинтересован в их продаже
По теме
yellow-arrow
Шахтер прибыл в Японию - украинская диаспора тепло встретила горняков
yellow-arrow
Верес представил расписание спаррингов на сборе в Турции
yellow-arrow
Динамо объявило претендентов на звание лучшего игрока декабря
Юрий Максимов Алексей Гуцуляк СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости