Чоботенко: Назарина всегда был ловеласом - хорошенький, красивый, умеет забалтывать

Центральный защитник "Полесья" Сергей Чоботенко вспомнил о периоде, который он провел в юношеских командах " Динамо ".

- Кто в академии "Динамо" больше всего выделялся среди ваших сверстников?

- У нас была очень сильная команда. Многие футболисты 1997 года сейчас играют на высоком уровне: Виктор Цыганков, Богдан Михайличенко, Владимир Шепелев, Владимир Маханьков, Алексей Щебетун, который также перешел вместе со мной из "Металлурга", Егор Назарина, Денис Костышин, Саня Тимчик, Ростислав Тарануха.

Кроме того, что команда была мастерская, у нас еще и сложился хороший коллектив, что также играло большую роль в наших успехах. Мы до сих пор поддерживаем связь, встречаемся, общаемся.

- Цыганков был самым большим талантом?

- Да. Цыганкова забрали тренироваться с 1996 годом, потому что нашу команду он перерос на тот момент. Так возил, что надо было усложнить ему условия. Уже в подростковом возрасте был виден его талант, и не случайно он сейчас выступает в топ-чемпионате.

- Цыганкову первому из вашей команды предложили контракт с основой?

- Да. Сначала ему, а чуть позже - Михайличенко, которого в 18 или 19 лет при Сергее Реброве забрали в первую команду.

- Тымчик уже в академии отличался своими скоростными данными?

- Да Саня бежал, не касаясь травы, по воздуху. Мог догнать любого.

- А кто из вас первый начал с девушкой встречаться?

- Точно не помню, но думаю, что это был Назарина. Он всегда был ловеласом. Хорошенький, красивый, хорошо говорит, поэтому… Умеет забалтывать.

- А кто первым женился из вашей компании?

- Все говорили, что первым буду я. Так и получилось, что в 2020 году я женился.

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С моей будущей женой Кариной мы познакомились в общей компании. Это было в каком-то ресторане. Нас познакомил Костышин (Денис, - прим.). Это еще тот ловелас! Мог приходить с новой девушкой на каждую встречу. Он сказал мне: "Давай я тебя познакомлю".

А у меня тогда на уме был только футбол. Ну, познакомились, и пошло-поехало. Мы встречались пять лет, после этого я сделал предложение,