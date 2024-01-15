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Днепр-1 обнародовал расписание спаррингов на турецком сборе
Днепряне проведут ряд контрольных матчей в Турции
Фото: СК Дніпро-1
"Днепр-1" запланировал ряд контрольных матчей на сборе в Турции, сообщает клубная пресс-служба. Почти все соперники являются чемпионами или лидерами текущего чемпионата в своих странах.
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На данный момент календарь спаррингов подопечных Юрия Максимова имеет следующий вид:
- 25 января - "Штурм" (Австрия)
- 30 января - "Черно Море" (Болгария)
- 2 февраля - "Ракув" (Польша)
- 6 февраля - "Дечич" (Черногория)
- 10 февраля - "Аркадаг" (Туркменистан)
- 13 февраля - соперник уточняется
- 16 февраля - РФШ (Латвия)
Напомним, подготовка в Турции будет состоять из двух этапов: 20 января - 2 февраля и 5 - 17 февраля.
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