Днепр-1 обнародовал расписание спаррингов на турецком сборе

"Днепр-1" запланировал ряд контрольных матчей на сборе в Турции, сообщает клубная пресс-служба. Почти все соперники являются чемпионами или лидерами текущего чемпионата в своих странах.

Читайте также Днепр-1 объявил о возвращении из отпуска

На данный момент календарь спаррингов подопечных Юрия Максимова имеет следующий вид:

25 января - "Штурм" (Австрия)

30 января - "Черно Море" (Болгария)

2 февраля - "Ракув" (Польша)

6 февраля - "Дечич" (Черногория)

10 февраля - "Аркадаг" (Туркменистан)

13 февраля - соперник уточняется

16 февраля - РФШ (Латвия)

Напомним, подготовка в Турции будет состоять из двух этапов: 20 января - 2 февраля и 5 - 17 февраля.