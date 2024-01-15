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Днепр-1 обнародовал расписание спаррингов на турецком сборе

Премьер-лига

Днепряне проведут ряд контрольных матчей в Турции

Днепр-1 обнародовал расписание спаррингов на турецком сборе

Фото: СК Дніпро-1

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"Днепр-1" запланировал ряд контрольных матчей на сборе в Турции, сообщает клубная пресс-служба. Почти все соперники являются чемпионами или лидерами текущего чемпионата в своих странах.

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На данный момент календарь спаррингов подопечных Юрия Максимова имеет следующий вид:

  • 25 января - "Штурм" (Австрия)
  • 30 января - "Черно Море" (Болгария)
  • 2 февраля - "Ракув" (Польша)
  • 6 февраля - "Дечич" (Черногория)
  • 10 февраля - "Аркадаг" (Туркменистан)
  • 13 февраля - соперник уточняется
  • 16 февраля - РФШ (Латвия)

Напомним, подготовка в Турции будет состоять из двух этапов: 20 января - 2 февраля и 5 - 17 февраля.

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Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Алина Ерофеева
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