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Динамо объявило имена еще двух соперников на сборе

Премьер-лига

В общей сложности киевляне проведут 10 спаррингов

Динамо объявило имена еще двух соперников на сборе

Фото: ФК Динамо Київ

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21 января для "Динамо" начнется зимний учебно-тренировочный сбор в Турции.

Ранее было анонсировано о восьми контрольных матчах, которые "бело-синие" проведут в рамках подготовки к возобновлению сезона.

Сейчас стало известно о еще двух спаррингах для подопечных Александра Шовковского.

  • 13 февраля - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
  • 16 февраля - "Петрокуб" (Хинчешти, Молдова)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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