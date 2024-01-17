Динамо объявило имена еще двух соперников на сборе

21 января для "Динамо" начнется зимний учебно-тренировочный сбор в Турции.

Ранее было анонсировано о восьми контрольных матчах, которые "бело-синие" проведут в рамках подготовки к возобновлению сезона.

Сейчас стало известно о еще двух спаррингах для подопечных Александра Шовковского.