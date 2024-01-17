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Динамо объявило имена еще двух соперников на сборе
В общей сложности киевляне проведут 10 спаррингов
Фото: ФК Динамо Київ
21 января для "Динамо" начнется зимний учебно-тренировочный сбор в Турции.
Ранее было анонсировано о восьми контрольных матчах, которые "бело-синие" проведут в рамках подготовки к возобновлению сезона.
Сейчас стало известно о еще двух спаррингах для подопечных Александра Шовковского.
- 13 февраля - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
- 16 февраля - "Петрокуб" (Хинчешти, Молдова)
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Источник:ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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