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Супряга снова травмировался: названы сроки восстановления форварда Динамо
Нападающий пропустил спарринг с "Пахтакором"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Форвард "Динамо" Владислав Супряга пропустил контрольный матч против "Пахтакора" (5:1) из-за повреждения.
Как сообщает ТаТоТаке, врачи диагностировали у футболиста растяжение медиальной связки колена. Он получил эту травму на тренировке после спарринга с ФК "Балкани" (0:2).
Сейчас 23-летний игрок работает индивидуально, вскоре начнет выполнять беговую работу, а уже на следующей неделе вернется к полноценным тренировкам с основной группой.
Отмечается, что Супряга серьезно рассчитывает на возвращение в основной состав "Динамо", ему очень импонирует методика и подход к работе Александра Шовковского.
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