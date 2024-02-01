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Супряга снова травмировался: названы сроки восстановления форварда Динамо

Премьер-лига

Нападающий пропустил спарринг с "Пахтакором"

Супряга снова травмировался: названы сроки восстановления форварда Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Форвард "Динамо" Владислав Супряга пропустил контрольный матч против "Пахтакора" (5:1) из-за повреждения.

Как сообщает ТаТоТаке, врачи диагностировали у футболиста растяжение медиальной связки колена. Он получил эту травму на тренировке после спарринга с ФК "Балкани" (0:2).

Сейчас 23-летний игрок работает индивидуально, вскоре начнет выполнять беговую работу, а уже на следующей неделе вернется к полноценным тренировкам с основной группой.

Отмечается, что Супряга серьезно рассчитывает на возвращение в основной состав "Динамо", ему очень импонирует методика и подход к работе Александра Шовковского.

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Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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