Супряга снова травмировался: названы сроки восстановления форварда Динамо

Форвард "Динамо" Владислав Супряга пропустил контрольный матч против "Пахтакора" (5:1) из-за повреждения.

Как сообщает ТаТоТаке, врачи диагностировали у футболиста растяжение медиальной связки колена. Он получил эту травму на тренировке после спарринга с ФК "Балкани" (0:2).

Сейчас 23-летний игрок работает индивидуально, вскоре начнет выполнять беговую работу, а уже на следующей неделе вернется к полноценным тренировкам с основной группой.

Отмечается, что Супряга серьезно рассчитывает на возвращение в основной состав "Динамо", ему очень импонирует методика и подход к работе Александра Шовковского.