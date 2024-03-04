Цыганык: У украинских клубов по отношению к Шахтеру возник стокгольмский синдром

"Я не знаю, будет ли этот "Шахтер" самым сильным в истории. Честно говоря, я сомневаюсь, несмотря на все убеждения. Но в том, что он будет самым подлым и наглым, в этом я не сомневаюсь. Так нельзя. Должно быть какое-то уважение, вы надеваете нашивки respect. Мне ужасно обидно, что мы можем получить чемпиона в таких матчах, как у "Шахтера" с "Александрией" и "Кривбассом". Это не будет настоящий чемпион".
Также Цыганику не понравилось, как "Александрия" и "Кривбасс" отреагировали на спорные моменты в своих матчах с "Шахтером".
"Слова Вернидуба? Думал, что все будет намного острее. Об этом нужно говорить. У меня такое впечатление, что у украинских клубов по отношению к "Шахтеру" возник "стокгольмский синдром", как психологическое и бессознательное защитное состояние, которое характеризуется привязанностью жертвы к обидчику. Стокгольмский синдром приобретается несколько лет. У меня такое впечатление, что наши клубы они по отношению к "Шахтеру" уже сочувствуют ему и принимают его позицию. "Мы сами виноваты!" "Александрия сама виновата!". "Кривбасс сам виноват!", "Что же мы сделаем, это же "Шахтер". "Они немножко хитрее". Они не хитрее, они – наглее, подлее, но не хитрее. Им это позволено. Они знают, что это пройдет. Если мы не будем обращать на это внимание, оно будет проходить постоянно. Нам нужно избавляться от этого стокгольмского синдрома по отношению к обидчикам, которые постоянно навязывают свою точку зрения. Я не уверен, что нам нужен такой чемпион. Не думаю, что "Шахтеру" так просто сойдет с рук эта история с "Кривбассом", иначе я тогда не понимаю. Это президентская команда, и все это прекрасно понимают", – сказал Цыганик в эфире Football Hub.
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