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Цыганык: У украинских клубов по отношению к Шахтеру возник стокгольмский синдром

Премьер-лига

Эмоциональное выступление журналиста о последних скандалах в УПЛ

Цыганык: У украинских клубов по отношению к Шахтеру возник стокгольмский синдром

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный журналист и телекомментатор Игорь Цыганик возмущен скандальными событиями в матчах "Шахтера" с "Александрией" и "Кривбассом".

Речь идет о техническом поражении "Александрии" за незаявленного игрока, и голе Крыськива на грани с нормами фейр-плей.

"Я не знаю, будет ли этот "Шахтер" самым сильным в истории. Честно говоря, я сомневаюсь, несмотря на все убеждения. Но в том, что он будет самым подлым и наглым, в этом я не сомневаюсь. Так нельзя. Должно быть какое-то уважение, вы надеваете нашивки respect. Мне ужасно обидно, что мы можем получить чемпиона в таких матчах, как у "Шахтера" с "Александрией" и "Кривбассом". Это не будет настоящий чемпион".

Также Цыганику не понравилось, как "Александрия" и "Кривбасс" отреагировали на спорные моменты в своих матчах с "Шахтером".

"Слова Вернидуба? Думал, что все будет намного острее. Об этом нужно говорить. У меня такое впечатление, что у украинских клубов по отношению к "Шахтеру" возник "стокгольмский синдром", как психологическое и бессознательное защитное состояние, которое характеризуется привязанностью жертвы к обидчику. Стокгольмский синдром приобретается несколько лет. У меня такое впечатление, что наши клубы они по отношению к "Шахтеру" уже сочувствуют ему и принимают его позицию. "Мы сами виноваты!" "Александрия сама виновата!". "Кривбасс сам виноват!", "Что же мы сделаем, это же "Шахтер". "Они немножко хитрее". Они не хитрее, они – наглее, подлее, но не хитрее. Им это позволено. Они знают, что это пройдет. Если мы не будем обращать на это внимание, оно будет проходить постоянно. Нам нужно избавляться от этого стокгольмского синдрома по отношению к обидчикам, которые постоянно навязывают свою точку зрения. Я не уверен, что нам нужен такой чемпион. Не думаю, что "Шахтеру" так просто сойдет с рук эта история с "Кривбассом", иначе я тогда не понимаю. Это президентская команда, и все это прекрасно понимают", – сказал Цыганик в эфире Football Hub.

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Комментарии
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Gican85 (Киев)
04.03.2024 в 20:58
Цыганык, срочно к психиатру, срочно! Нельзя с этим затягивать
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
04.03.2024 в 20:58
Цыганык, срочно к психиатру, срочно! Нельзя с этим затягивать
Ответить
0
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