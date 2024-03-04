Цыганык: У украинских клубов по отношению к Шахтеру возник стокгольмский синдром

Известный журналист и телекомментатор Игорь Цыганик возмущен скандальными событиями в матчах "Шахтера" с "Александрией" и "Кривбассом".

Речь идет о техническом поражении "Александрии" за незаявленного игрока, и голе Крыськива на грани с нормами фейр-плей .

"Я не знаю, будет ли этот "Шахтер" самым сильным в истории. Честно говоря, я сомневаюсь, несмотря на все убеждения. Но в том, что он будет самым подлым и наглым, в этом я не сомневаюсь. Так нельзя. Должно быть какое-то уважение, вы надеваете нашивки respect. Мне ужасно обидно, что мы можем получить чемпиона в таких матчах, как у "Шахтера" с "Александрией" и "Кривбассом". Это не будет настоящий чемпион".

Также Цыганику не понравилось, как "Александрия" и "Кривбасс" отреагировали на спорные моменты в своих матчах с "Шахтером".