Почти 3 тысячи фанов. Ворскле увеличили количество зрителей на игру с Динамо

"Ворскла" получила разрешение на увеличение количества зрителей на матч 22-го тура УПЛ против "Динамо", сообщает официальный сайт "зелено-белых".

Полтавчане согласовали квоту с Полтавской областной военной администрацией. Стадион "Ворсклы" им. А. Бутовского сможет принять 2800 болельщиков. Ранее полтавскому клубу было разрешено пускать 1000 фанатов.

Матч "Ворскла" - "Динамо" пройдет в воскресенье, 31 марта. Начало игры запланировано в 15:30 по Киеву.

Ну и напомним, "Ворскла" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 29 очков. "Динамо" идет на 4-й строчке, имея в своем активе 38 пунктов.