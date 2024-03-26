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Почти 3 тысячи фанов. Ворскле увеличили количество зрителей на игру с Динамо
Матч состоится 31 марта
Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен
"Ворскла" получила разрешение на увеличение количества зрителей на матч 22-го тура УПЛ против "Динамо", сообщает официальный сайт "зелено-белых".
Полтавчане согласовали квоту с Полтавской областной военной администрацией. Стадион "Ворсклы" им. А. Бутовского сможет принять 2800 болельщиков. Ранее полтавскому клубу было разрешено пускать 1000 фанатов.
Матч "Ворскла" - "Динамо" пройдет в воскресенье, 31 марта. Начало игры запланировано в 15:30 по Киеву.
Ну и напомним, "Ворскла" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 29 очков. "Динамо" идет на 4-й строчке, имея в своем активе 38 пунктов.
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