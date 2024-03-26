  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Почти 3 тысячи фанов. Ворскле увеличили количество зрителей на игру с Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почти 3 тысячи фанов. Ворскле увеличили количество зрителей на игру с Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Матч состоится 31 марта

Почти 3 тысячи фанов. Ворскле увеличили количество зрителей на игру с Динамо

Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен

Новина українською

"Ворскла" получила разрешение на увеличение количества зрителей на матч 22-го тура УПЛ против "Динамо", сообщает официальный сайт "зелено-белых".

Полтавчане согласовали квоту с Полтавской областной военной администрацией. Стадион "Ворсклы" им. А. Бутовского сможет принять 2800 болельщиков. Ранее полтавскому клубу было разрешено пускать 1000 фанатов.

Матч "Ворскла" - "Динамо" пройдет в воскресенье, 31 марта. Начало игры запланировано в 15:30 по Киеву.

Ну и напомним, "Ворскла" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 29 очков. "Динамо" идет на 4-й строчке, имея в своем активе 38 пунктов.

Читайте такжеКабаев: У меня уже на руках был контракт с Ворсклой, но потом появился вариант с Динамо
По теме
yellow-arrow
Билет на ЕВРО для Украины, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
yellow-arrow
"Кукуха ехала". Петряк перенес три операции за год и был близок к завершению карьеры
yellow-arrow
Оболонь менее чем за три часа распродала все билеты на матч с Шахтером
Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости