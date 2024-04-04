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Ярмоленко: Это – футбол, на поле ты не смотришь, на кого ты отдаешь передачу, Бражко или Ваната

Премьер-лига
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Динамо разгромило Зарю, Ярмола отдал ассист

Ярмоленко: Это – футбол, на поле ты не смотришь, на кого ты отдаешь передачу, Бражко или Ваната

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Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал победу (3:0) над "Зарей" в перенесенном матче 6-го тура УПЛ, в котором он отдал ассист на Владимира Бражко.

- Насколько вы готовы морально и физически играть уже с первых минут?

- Это тренерскому штабу виднее, насколько я готов. Я тренируюсь, отдаю себя на каждой тренировке. Думаю, что когда тренерский штаб увидит, что я готов, то и поставит меня в основной состав.

- Насколько возвращается взаимопонимание с партнерами? В некоторых моментах с Бенито общались, потому что не понимали, куда передача пошла.

- Это нормально, это футбольные моменты. Иногда есть понимание, иногда нет. Ничего страшного не произошло.

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- Что чувствуете, когда болельщики снова скандируют ваше имя во время матчей?

- Чувствую поддержку от болельщиков. Я чувствовал ее на протяжении шести месяцев, пока был травмирован. Люди подходили и желали скорейшего выздоровления. Я им очень благодарен, буду стараться демонстрировать лучшие качества на футбольном поле.

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- Можно ли сказать, что отблагодарили Бражко за его ассист в прошлом матче?

- Если вам так хочется, то пусть будет так (улыбается). Это – футбол, на поле ты не смотришь, на кого ты отдаешь передачу. Ты не выбираешь, или это Бражко, или Ванат. Ты видишь, что твой партнер находится в более выгодной ситуации, и отдаешь эту передачу.

Относительно моего ассиста – я должен был стоять на ближней штанге. Удалось продлить мяч дальше, там Бражко уже сделал свое дело.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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