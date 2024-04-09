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Верховный Суд поддержал Приватбанк в споре с оффшорами семьи Суркисов на $350 миллионов

Премьер-лига

Кабмин и ПриватБанк выиграли дело по иску компаний нерезидентов аффилированных с Суркисами о взыскании с государственного банка $350 млн

Верховный Суд поддержал Приватбанк в споре с оффшорами семьи Суркисов на $350 миллионов

фото из свободных источников

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Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы по делу по иску шести компаний-нерезидентов, приближенных к семье Суркисов, к государственному ПриватБанку, Министерству финансов и правительству Украины, тем самым предотвратив взыскание почти $350 млн с Привата, сообщает пресс-служба финучреждения.

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Госбанк напомнил, что дело "компаний Суркисов" рассматривалось в судебном порядке с 2017 года, а с 2020 года перешло в Верховный Суд.

Ранее Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн по официальному курсу на то время), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.

"Приватбанк" также заявлял, что оффшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судебных дел в пользу судьи Печерского суда Сергея Вовка.

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Источник:
Інтерфакс-Україна
Опубликовал: Михаил Черныш
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scorpius (Ck)
09.04.2024 в 20:52
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scorpius (Ck)
09.04.2024 в 20:52
sticker
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