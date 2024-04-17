Кабаев: Динамо сыграло на руку то, что матч с Минаем мы играли дома

Вингер "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал победу над "Минаем" (3:1) в рамках доигровки 16-го тура УПЛ.

- "Динамо" победило, однако во втором тайме имело определенные проблемы, особенно после пропущенного мяча. Почему так получилось?

- Вопрос в психологии. Когда игра в первом тайме удается, много моментов ты не реализовал, ты выходишь на второй тайм и как бы ты не хотел, это тебя немного расслабляет. Хотя мы с тренером обсуждали это, что надо забивать, сколько есть возможностей.

Но такое преимущество расслабляет, и когда ты выходишь после перерыва и сразу пропускаешь - это бьет по психологии, были уже такие матчи. Ты начинаешь нервничать. У соперника один-два момента, и сразу опасность. Словом, тяжеловато давался второй тайм. Но ничего, главное - победа. За любую победу дают три очка, поэтому мы рады этой победе и идем дальше.

- Матч начинался со второй минуты, нетипичная история...

- На самом деле, эта минута не создала существенной разницы. Но мне кажется, нам сыграло на руку то, что мы, во-первых, играли дома, во-вторых погода была лучше, ведь тогда в Ужгороде шел снег, поле в худшем состоянии.

- Сегодня на трибунах было немного болельщиков по сравнению с предыдущими матчами. Это было ощутимо?

- Да. Но можно понять, почему болельщиков было мало, ведь сегодня всю ночь и день шел дождь. Мы благодарны болельщикам, которые приходят и поддерживают нас.

- Борьба за чемпионство продолжается?

- Ничего не изменилось. Мы движемся шаг за шагом. Следующая игра с "Полесьем" обещает быть очень интересной. Поэтому приглашаем болельщиков. Двигаемся вперед, у нас есть цель, к которой мы идем.

- Сегодня вы играли на позиции атакующего полузащитника. Это далось вам легко?

- Я уже играл на этой позиции и в "Заре" под руководством Скрипника, и на сборах Александр Шовковский меня наигрывал на этой позиции. У нас был с ним диалог на сборах, и я говорил, что готов там сыграть. В течение двух-трех последних недель я на этой позиции наигрывался, у нас было много крайних полузащитников. Вчера я сказал, что хочу попробовать. Моя замена после первого тайма была запланирована. Да, другие требования, но мне интересно себя пробовать на разных позициях. Если тренер меня увидел именно там - супер.