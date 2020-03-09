Матч Франция - Украина может пройти без зрителей

Франция, вслед за Италией, начинает борьбу против коронавируса. Об этом заявила министр спорта Роксана Марасиняну.

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По её словам, теперь на стадионе, во время матчей, не может находиться более тысячи зрителей. Также могут быть внесенные более серьезные меры предосторожности - игры без зрителей или полный их перенос. Подобные меры будут действовать, минимум, до 15-го апреля.

В конце марта, 27-го числа, состоится товарищеский матч между Францией и Украиной на Стад де Франс. Крайне вероятно, что он пройдет за "закрытими дверями".

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Ранее сообщалось, что матч Лиги Чемпионов, в котором будет принимать участие французская команда, также пройдет без зрителей.