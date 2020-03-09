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Матч Франция - Украина может пройти без зрителей
Всему виной ограничения, связанные с коронавирусом
Франция, вслед за Италией, начинает борьбу против коронавируса. Об этом заявила министр спорта Роксана Марасиняну.
По её словам, теперь на стадионе, во время матчей, не может находиться более тысячи зрителей. Также могут быть внесенные более серьезные меры предосторожности - игры без зрителей или полный их перенос. Подобные меры будут действовать, минимум, до 15-го апреля.
В конце марта, 27-го числа, состоится товарищеский матч между Францией и Украиной на Стад де Франс. Крайне вероятно, что он пройдет за "закрытими дверями".
Ранее сообщалось, что матч Лиги Чемпионов, в котором будет принимать участие французская команда, также пройдет без зрителей.