Сборная Украина бросает вызов COVID-19. Подкаст Халат Милевского: выпуск №3

Третий выпуск подкаста "Халат Милевского". Журналисты сайта Александр Рыженко и Георгий Грошев продолжают обсуждать главные новости украинского футбола.

Мы не могли обойти стороной сборную Украины, которая перед игрой с французами лишилась ряда основных игроков. Всему причиной COVID-19. В сегодняшнем выпуске:

Что случилось в донецком "Шахтере

Дыры в медицинском протоколе УПЛ

Кого лишился Андрей Шевченко

Кандидаты для сборной, которые могут заменить выбывших

Идеальный состав на ближайшие матчи

Прогнозы (неутешительные)

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