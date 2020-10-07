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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украина бросает вызов COVID-19. Подкаст Халат Милевского: выпуск №3

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Разбираем, что можно сделать Андрею Шевченко в столь сложной ситуации

Сборная Украина бросает вызов COVID-19. Подкаст Халат Милевского: выпуск №3
UA-Футбол
Новина українською

Третий выпуск подкаста "Халат Милевского". Журналисты сайта Александр Рыженко и Георгий Грошев продолжают обсуждать главные новости украинского футбола.

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Мы не могли обойти стороной сборную Украины, которая перед игрой с французами лишилась ряда основных игроков. Всему причиной COVID-19. В сегодняшнем выпуске:

  • Что случилось в донецком "Шахтере
  • Дыры в медицинском протоколе УПЛ
  • Кого лишился Андрей Шевченко
  • Кандидаты для сборной, которые могут заменить выбывших
  • Идеальный состав на ближайшие матчи
  • Прогнозы (неутешительные)

Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Шевченко Андрей Пятов Украина Франция Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Зинченко Подкаст Халат Милевского
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