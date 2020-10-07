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Сборная Украина бросает вызов COVID-19. Подкаст Халат Милевского: выпуск №3
Разбираем, что можно сделать Андрею Шевченко в столь сложной ситуации
Третий выпуск подкаста "Халат Милевского". Журналисты сайта Александр Рыженко и Георгий Грошев продолжают обсуждать главные новости украинского футбола.
Мы не могли обойти стороной сборную Украины, которая перед игрой с французами лишилась ряда основных игроков. Всему причиной COVID-19. В сегодняшнем выпуске:
- Что случилось в донецком "Шахтере
- Дыры в медицинском протоколе УПЛ
- Кого лишился Андрей Шевченко
- Кандидаты для сборной, которые могут заменить выбывших
- Идеальный состав на ближайшие матчи
- Прогнозы (неутешительные)
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