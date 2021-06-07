"Это все устроили уродливые политики". Леоненко - о новой форме сборной Украины

Экс-футболист московского и киевского "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на Евро-2020.

"Это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками" , — сказал Леоненко.

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины, однако в России возмутились присутствием Крыма, который РФ временно оккупировала в 2014-м году. После чего в госдуме РФ призвали УЕФА запретить Украине играть в новой форме.