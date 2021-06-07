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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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"Это все устроили уродливые политики". Леоненко - о новой форме сборной Украины

Национальная сборная Украины
(10 голосов)

Формой национальной команды остались недовольны не только в России

"Это все устроили уродливые политики". Леоненко - о новой форме сборной Украины

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Экс-футболист московского и киевского "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на Евро-2020.

"Это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками" , — сказал Леоненко.

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины, однако в России возмутились присутствием Крыма, который РФ временно оккупировала в 2014-м году. После чего в госдуме РФ призвали УЕФА запретить Украине играть в новой форме.

Читайте также"Это опасная дорожка". В Госдуме РФ возмущены решением УЕФА по форме сборной Украины
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В статье: Украина Виктор Леоненко Евро-2020 Евро-2021
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Источник:
Спорт-Экспресс

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Комментарии (56)
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Serega1111 (Киев)
07.06.2021 в 17:42
Главный вопрос - почему этот сбухавшийся го.вн.юк все еще вещает на украинских каналах, а не на региональном саратовском телевидении
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+2
0
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DynamoKiyv (Київ)
07.06.2021 в 17:43
За то что умеет гавкать на ДК.
Ответить
0
0
Scheral88 (Wesseling, Rheinl)
07.06.2021 в 16:57
Я бы леоненко бил бы палками. Пенисов. Такого эксперта за одно место и на свалку.
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+4
0
botva0 (Одесса)
07.06.2021 в 16:14
некоторым эксперДам лучше не эксперДить
Ответить
+3
0
djeff2015 (Запорожье)
07.06.2021 в 15:44
кто это уе...ку вообще слово дает????? лапоть доп....тся , что палки его искать будут.
Ответить
+6
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
07.06.2021 в 15:42
Уродливая твоя морда и твое безобразное существование.
Ответить
+4
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 16:46
Дурачок - ты!
Ответить
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
07.06.2021 в 17:02
Kolibri - приглядись в зеркало, ЧМОшка задрипання, там и будет твой дурачек.
0
0
белорус (Киев)
07.06.2021 в 15:34
Играл, как дебил и в жизни такой же дебил
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+7
0
SerhiyLeon (Бердичев)
07.06.2021 в 15:33
Не називайте його Витєнька, а називайте його своїм ім"ям-долбоєб!
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+7
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
07.06.2021 в 15:31
Доки ресурс UA футбол буде розміщувати в себе цитати цього маразматіка? Він же неадекватний. Не хочеться навіть час витрачати на нього, що в його голові твориться. Для чого піарити хвору людину?
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+10
0
typeR (Луганск)
07.06.2021 в 15:26
Витеньке дай волю - он бы бутылку на футболке изобразил. И своё понимание футбола отобразил бы и раисянам бы было не то, что не обидно, а даже очень приятно увидеть один из нацсимволов
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+4
0
Hanter44 (Baburka)
07.06.2021 в 15:23
Политики устроили-не политики .Но это наша страна и наша команда.И то.какая форма у нашей команды-это Наше дело
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+3
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
07.06.2021 в 15:22
Товстожопа Леонора вкрай обнаглiла ! Ця мокшанська шалава не поважае нi наш народ, нi зелю де живе !
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+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
07.06.2021 в 15:21
новые футболки сборной - это такой триггер, благодаря которому ватка показывает свое истинное щячло. Пака, Витя, скучать не будем)
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+5
0
TarasLviv2019 (LVIV)
07.06.2021 в 15:14
ЛЕОН буде коментувати ЄВРО????? Серйозно???? його будуть показувати канали футбол????
Ответить
+6
0
Ten0N (Leopolis)
07.06.2021 в 15:31
Ти дивишся канали футбол? Серйозно?
Ответить
+2
-1
tamerlan58 (Львов)
07.06.2021 в 15:11
Леоненко пора на выход из страны. Надоел этот эксперт вонючий. На каждое событие у урода есть мнение,которое НИКОМУ не интересно. И против Украины.
Ответить
+7
0
avatar
simargl (Чернигов)
07.06.2021 в 14:53
Некоторым лучше жевать, чем говорить... Витьок как всегда любитель ляпнуть трусами об асфальт )))) что бы помнили ))))!!!!
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+9
-1
avatar
TerenceV (Київ)
07.06.2021 в 14:47
Форма як форма. Виглядає непогано. Мені подобається. І що не так з контуром України? До чого він тут "виродків-політиків" приплітає?
Ответить
+11
-1
Webracer (Київ)
07.06.2021 в 14:35
Друзі, це чудово, коли горять пердаки у нашої місцевої вати. Саме через це фаєр-шою нам з вами краще видно хто є хто. Тому більше української символіки, більше українського слова, більше всього НАШОГО, щоб горіла вата палала, а ми бачили і гнали їх за "парєбрік"!
Ответить
+16
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 14:32
Если против, чтобы политика влазила в спорт, то и не комментируй! Просто промолчи лучше!
Ответить
+3
-5
Ten0N (Leopolis)
07.06.2021 в 14:44
Долбоёжик, почему ты думаешь что всё кому задают вопросы журналисты не отвечают на них, а комментируют? Только ты чепушило комментируешь, такие "новости", не думая хотя чем тебе думать? Г*вном?
Ответить
+1
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 14:58
)))))))) питар не красивый! Воньяешь свом присутствием!
0
-3
Ten0N (Leopolis)
07.06.2021 в 15:29
Нужно больше скобок, чмошица.
Ответить
+1
-2
Думитреску (Новомосковск)
07.06.2021 в 14:19
Так ось ти який - друг юрана!!! Собутильник!!!!
Ответить
+14
-3
MaximSK (Киев)
07.06.2021 в 14:19
Судя по его словам, он поддерживает Россию и его политику по отношению к Украине и считает Крым российским либо он хочет чтобы мы молчали про Крым.
Ответить
+10
-3
avatar
ПетроФ (Луцьк)
07.06.2021 в 14:18
рейтинг програми пенісова і алкаша в ролі експерта вже давно не перевищу. 1-2 пр.
Ответить
+12
-3
aleks68
07.06.2021 в 17:23
что-то ты лопух луцкий по поводу реакции лаптей на форму сборной Украины ничего не говорил???а как только речь пошла о каналах футбол сразу хлебало своё открыл.как шавка из-за угла.не странно ли?хозяин команду дал
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0
0
cucumber (Киев)
07.06.2021 в 14:17
Про те, що Леоненко є ватник, ні у кого не було вагань. Ну ватник і ватник, таких в нас разом з комуністами і опезежопниками щось меньш десятка відсотків. Але розумні ватники з опезежопниками мовчать і просто публічно не виставляють на показ власне глупство. А цей "експерт" хоче бути смішнішим за ціркового клоуна, тому ляпає своїм "язиком" за кожним випадком обурення Москви. Заспокойся, вато, Україна буде в тих кордонах рано чи пізно, але буде! Слава Україні! Героям слава! вася огурцов, що не дивується воплям ватників.
Ответить
+14
-1
Dr. House (Поділля)
07.06.2021 в 14:10
Підарас...
Ответить
+14
-2
avatar
Микко82 (Херсон)
07.06.2021 в 14:09
Вітя, як ти досі в Києві живеш серед укро-фашисто-нациків? Нах*й на Родіну і звідти вже гавкай разом з сурковими, колосковими, валуєвими та іншими неандертальцями.
Ответить
+14
-3
avatar
meffi (Захід)
07.06.2021 в 14:03
Леон-Ватан
Ответить
+10
-3
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
07.06.2021 в 13:57
Невже в Києві не знайдеться жодного захисника української державності, який би побив палками цього алкаша-путінососа, масковскава дінамовца, зрадника-колаборанта Леоненка?
Ответить
+10
-7
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 14:31
Або кинув палку...
Ответить
+6
-1
Footballers (Умань)
07.06.2021 в 13:54
Завтра буде іззвінятса ,слова вирвані з контексту.
Ответить
+14
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.06.2021 в 13:58
Та ні, скоріш включить дурника. Як завжди.
Ответить
+14
-2
Algrab (Костопiль)
07.06.2021 в 14:10
Так воно ж і є дурником з пропитими мізками...
+5
-3
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.06.2021 в 13:48
Це чмо не просто проплачений холуй у пєнісова на ТБ, а й ватний дегенерат. Раз така падаль негодує, значить з формою все вірно.
Ответить
+16
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 15:08
Пенисов у тебя на лице)))))
Ответить
+1
-7
kalan-86 (Анкара)
07.06.2021 в 13:48
Да что же не так с этим человеком?!
Ответить
+8
-2
magnum power (БОМЖ)
07.06.2021 в 13:47
леон такий самий політичний експерт, як і футбольний, - ніякий. аби щось ляпнути п'яним ватним язиком.
Ответить
+12
-3
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.06.2021 в 13:48
Та ні, він фактично підтримав агресію коцапів.
Ответить
+14
-2
magnum power (БОМЖ)
07.06.2021 в 13:50
я чомусь впевнений, що йому все одно, чий Крим.
+12
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.06.2021 в 13:57
Це не змінює факту, що він прихований ватник. Такі ще більш небезпечні, ніж явно заангажовані імперці.
+6
-3
Roman Zett (Poltava)
07.06.2021 в 13:43
Как этот д0лб0еб может вообще на украинском телевидении работать. Никогда не думал что такое скажу, но лучше бы он ушёл с аналов футбол, чем Шевчук.
Ответить
+13
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 13:44
Телеканал ахметівський а не український.
Ответить
+13
-2
NikosFutboloidos (Chop)
07.06.2021 в 13:43
Гоніть цього москаля десь у мордву.
Ответить
+11
-2
Динамист (Киев)
07.06.2021 в 13:42
Алкоголь обычно с печени начинает,а у Вити-алкаша сразу с мозга начал коварный.Нагнал туману своей фразой,что можна и так и эдак вывернуть.Перед Евро скажет,что он имел ввиду рос.политиков,шкура продажная.Я бы на месте политиков подъехал бы к нему домой,дал бы палку и посмотрел как обосрется
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+12
-3
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Bush_Dima (Чернігів)
07.06.2021 в 13:41
А в чому проблема? І при чому тут політика? На форму збірної, яка буде брати участь в змаганнях, нанесений контур карти країни яку вона буде представляти. Ми ж не карту Гваделупи чи Косово наліпили. Виконання державного гімну перед матчем це теж "політика"?
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+12
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
07.06.2021 в 13:40
Самое печальное что этого мошкана не привлекут, хотя других судят за лайки в нете, кто же его посадит если украинская власть слуги ахмета. А форма у нас сильная!
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+8
-2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.06.2021 в 13:38
Які один-два відсотки?! Почитай хоча б коменти під інфою по цій темі, придурок.
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+13
-2
Shilov 2020 (Кировоград )
07.06.2021 в 13:36
Сказочный дебил!
Ответить
+12
-2
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vasa pupkis (Киев)
07.06.2021 в 13:36
М.дак б.ядь
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+12
-2
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Cтепний воїн (Дике поле)
07.06.2021 в 13:33
Українського в цій людині тільки закінчення прізвища на ко
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+21
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 13:28
Покарай політиків, кинь палку.
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+11
-2


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