Хацкевич высказался о возможности возглавить сборную Украины

Белорусский тренер и экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, готов ли возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко.

"Готов ли я возглавить сборную Украины? Мне кажется, что национальную команду все же должен тренировать человек, который имеет паспорт этой страны. Это момент, который нужно обязательно учитывать — тренер сборной должен быть частью страны, родиться и вырасти в ней. Но это исключительно мое мнение.

Тем более, мне кажется, что раз было принято решение не продлевать контракт с Шевченко, то у УАФ уже есть кандидаты, с которыми они ведут переговоры. Сборной играть уже в сентябре в отборе ЧМ, так что не думаю, что все произошло спонтанно", — сказал Хацкевич в комментарии российскому Sport24.

С 2010 по 2011 года 47-летний специалист работал в украинской национальной команде в качестве ассистента.