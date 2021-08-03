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Национальная сборная Украины

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Хацкевич высказался о возможности возглавить сборную Украины

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Специалист оценил вероятность своего назначения

Хацкевич высказался о возможности возглавить сборную Украины

Новина українською

Белорусский тренер и экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, готов ли возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко.

"Готов ли я возглавить сборную Украины? Мне кажется, что национальную команду все же должен тренировать человек, который имеет паспорт этой страны. Это момент, который нужно обязательно учитывать — тренер сборной должен быть частью страны, родиться и вырасти в ней. Но это исключительно мое мнение.

Тем более, мне кажется, что раз было принято решение не продлевать контракт с Шевченко, то у УАФ уже есть кандидаты, с которыми они ведут переговоры. Сборной играть уже в сентябре в отборе ЧМ, так что не думаю, что все произошло спонтанно", — сказал Хацкевич в комментарии российскому Sport24.

С 2010 по 2011 года 47-летний специалист работал в украинской национальной команде в качестве ассистента.

Напомним, ранее СМИ писали, что Мирон Маркевич и Алексей Михайличенко - в шорт-листе кандидатов на пост тренера сборной Украины.

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В статье: Украина Александр Хацкевич
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Источник:
sport24

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Комментарии (7)
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Mexxxxx (Просяная)
03.08.2021 в 14:22
Нас специально решили попугать по полной. То Михайличенко кандидат, то Хацкевич. Это очень черный юмор, так нельзя.
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code906 (Kiev)
03.08.2021 в 14:14
Спасибо. Мы вам позвоним.
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
03.08.2021 в 14:06
Ну, к...ва, ви що, при...ли: йому, максимум, друголігови команди тренувать!
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старий фан (Рівне)
03.08.2021 в 13:57
Хацкевич - смішний. Тепер побачимо чи УАФ смішна.
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Serega1111 (Киев)
03.08.2021 в 13:43
А-а-а... Не дай бог!
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Pianist (Киев)
03.08.2021 в 13:41
Мало нам Динамо?.. Иди Ротор тренируй.
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MaximSK (Киев)
03.08.2021 в 13:30
Не обязательно быть украинцем чтобы возглавить нашу сборную, главное быть успешной с ним, но Хацкевич точно не подойдет к этой роли, он средний тренер, вряд ли что-то сможет дать ей нового
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