Довбик: Шевченко не собирался меня выпускать в матче Швецией, но его убедил Малдера

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал, кто и что поспособствовало его выходу на поле в победном матче 1/8 Евро 2020 против Швеции (2:1).

- Ты благодарен Ярмоленко за то, что на Евро ты сыграл против Швеции?

- Да, благодарен.

- Насколько я знаю, именно он требовал твоего выхода на поле. Расскажи эту историю.

- Шла уже где-то 102 минута, Ярмоленко как раз играл по ближнему к тренерской скамейке флангу. Он подошел и сказал, что уже не может. У него уже судороги начались, было видно. Он подошел и сказал, что ему нужна замена, потому что уже не может ходить. Вот насколько человек отдался игре. Так что его усталость помогла мне выйти на поле.

- Я слышал, что Ярмоленко просил выпустить Довбика.

- Об этом точно сказать не могу.

- Также слышал версию, что в тот момент Шевченко хотел выпустить вместо Ярмоленко Безуса, уже под серию пенальти, но Малдера подошел к нему и настоял на твоем выходе.

- Это уже ближе к правде. Точно слышал, как Малдера подошел. Я как раз спускался на разминку, и этот разговор был у меня на глазах. Я даже встетился с Малдерой взглядом, он посмотрел на меня и я пошел разминаться, — сказал Довбик.