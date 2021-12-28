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Довбик: Шевченко не собирался меня выпускать в матче Швецией, но его убедил Малдера

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Главный герой поединка мог так и не появиться на поле

Довбик: Шевченко не собирался меня выпускать в матче Швецией, но его убедил Малдера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал, кто и что поспособствовало его выходу на поле в победном матче 1/8 Евро 2020 против Швеции (2:1).

- Ты благодарен Ярмоленко за то, что на Евро ты сыграл против Швеции?

- Да, благодарен.

- Насколько я знаю, именно он требовал твоего выхода на поле. Расскажи эту историю.

- Шла уже где-то 102 минута, Ярмоленко как раз играл по ближнему к тренерской скамейке флангу. Он подошел и сказал, что уже не может. У него уже судороги начались, было видно. Он подошел и сказал, что ему нужна замена, потому что уже не может ходить. Вот насколько человек отдался игре. Так что его усталость помогла мне выйти на поле.

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- Я слышал, что Ярмоленко просил выпустить Довбика.

- Об этом точно сказать не могу.

- Также слышал версию, что в тот момент Шевченко хотел выпустить вместо Ярмоленко Безуса, уже под серию пенальти, но Малдера подошел к нему и настоял на твоем выходе.

- Это уже ближе к правде. Точно слышал, как Малдера подошел. Я как раз спускался на разминку, и этот разговор был у меня на глазах. Я даже встетился с Малдерой взглядом, он посмотрел на меня и я пошел разминаться, — сказал Довбик.

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В статье: Украина Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.12.2021 в 13:43
Лишний раз убедился что Шева, как тренер, --- баран.
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