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Форвард сборной Украины: Здесь россиян ждет смерть, мы их всех накажем

Национальная сборная Украины
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Артем Беседин также призывал украинских игроков поддерживать форму

Форвард сборной Украины: Здесь россиян ждет смерть, мы их всех накажем

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин поделился мнениями по ситуации национальной команды в квалификации ЧМ-2022.

– Если бы не война, 24 марта сборная Украины должна играть с Шотландией. Общались с Александром Петраковым?

– Александр Васильевич очень переживает и часто звонит по телефону футболистам. Он настаивает на том, чтобы мы по возможности тренировались, как и где это возможно. Он очень волнуется за предстоящие матчи. Интересуется кто в какой форме и чем занимается. Поэтому ребятам, выехавшим за границу, лучше было бы найти команды, чтобы можно было тренироваться и играть в футбол.

Мы 100% пройдем на чемпионат мира. Я знаю украинских игроков и какой у нас всех характер. Я уверен, что мы будем играть и поедем в Катар, а на ЧМ очень хорошо себя покажем.

Приятно смотреть на наших украинских футболистов, играющих в Европе. Андрей Ярмоленко, Рома Яремчук, Саня Зинченко показывают на футбольном поле, кто такие украинцы и поддерживают свою страну. В своих соцсетях они показывают всему миру, что происходит на самом деле. Они также делают очень важное и большое дело.

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Смешно смотреть, как российские каналы транслировали матч, когда Ярмоленко забил решающий гол в Лиге Европы. От него сразу отводили камеру, показывали каких болельщиков, а не его эмоции. Это очень дешево. За такие вещи им должно быть стыдно.

Мы их всех накажем – на футбольном поле и у себя дома в Украине. Хочется сказать им – не отправляйте к нам своих военных. Матери любыми способами должны удержать своих детей на дому и не пускать в Украину. Здесь их ждет смерть. Я верю, что мы защитим свою страну, все у нас будет хорошо.

– Меня часто исправляют, что не стоит забывать о белорусах (точнее, лукашистах).

– О них даже не хочется говорить и думать. Это просто жополизы, которые пойдут в том направлении, что и россияне, – сказал Беседин.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин война с Россией
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Источник:
Tribuna.com

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